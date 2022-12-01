Менеджер паролів LastPass знову зламали: що з даними користувачів

Розробники менеджера паролів LastPass повідомили про атаку на хмарне сховище компанії. Зловмисникам вдалося отримати доступ до деяких даних.

Сервісом користуються понад 33 мільйони людей по всьому світу. Повідомляється, що до нового успішного втручання в сервери компанії призвела минула атака, яку хакери здійснили в серпні 2022 року – вони скористались отриманими тоді даними.

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Що відомо

Влітку невідомі хакери отримали доступ до середовища розробки, скомпрометувавши обліковий запис одного зі співробітників. Хоча в LastPass заявляли, що не виявили жодних доказів компрометації даних клієнтів та зашифрованих сховищ паролів, було підтверджено, що зловмисники зуміли викрасти частини вихідного коду та "пропрієтарну технічну інформацію". Зловмисники залишалися непоміченими в мережі компанії чотири дні.

Тепер представники LastPass заявили про повторну компрометацію, причому цього разу вона торкнулася і даних клієнтів.

Нещодавно ми виявили незвичну активність у сторонньому хмарному сервісі зберігання даних, який наразі використовується як LastPass, так і його афілійованою компанією GoTo. Ми встановили, що неавторизована сторона, використовуючи інформацію, отриману в результаті інциденту в серпні 2022 року, змогла отримати доступ до певних елементів інформації наших клієнтів,

– кажуть у компанії.

До розслідування вже залучили компанію зі сфери інформаційної безпеки Mandiant, а також про атаку повідомили правоохоронні органи.

Поки що невідомо, до якої саме інформації хакери змогли отримати доступ і як довго вони перебували в мережі.