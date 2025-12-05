Lexus представила нове покоління свого електричного суперкара: що відомо про авто

Lexus офіційно підтвердив повернення легендарного LFA — але тепер у вигляді електричного суперкара. Концепт, який раніше показували під назвою Sport Concept, виявився прямим передвісником моделі нового покоління, розробленої разом із Toyota GR GT та гоночним GT3.

Після місяців припущень і плутанини з назвою Lexus нарешті підтвердив: друге покоління LFA буде електромобілем. Авто, яке тривалий час демонстрували як Sport Concept, фактично весь цей час було новим LFA — його вперше показали ще в серпні на The Quail під час Monterey Car Week, а в жовтні на автосалоні в Токіо компанія розкрила салон. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на Lexus.

Дивіться також Ford Mustang Mach-E 2026 отримує нову корисну функцію: фото

Що відомо про електричне повернення Lexus LFA?

Офіційна прем’єра LFA Concept відбулася разом із новим Toyota GR GT і його гоночною версією GT3. Попри родинний зв’язок із платформою GR, електричний LFA матиме власну стилістику. В продаж він потрапить не скоро — серійна модель очікується за кілька років. Спершу на ринок вийде GR GT, можливо вже наприкінці наступного року, за орієнтовною ціною близько пів мільйона доларів.

Серед водіїв існує переконання, що кросовери витрачають багато пального. Але не усі! "Апетит" міського кросовера SUZUKI Vitara напрочуд скромний – від 6,2 до 6,7 літра на 100 кілометрів шляху у комбінованому режимі. За містом – ще менше: 5,2 – 5,6 літра залежно від коробки передач та типу приводу.

Хоча Lexus не розкриває технічних характеристик, відомо, що LFA створювали паралельно з GR GT та GT3. Вони мають схожу силуетну формулу — довгий капот і компактну задню частину — та спільну алюмінієву структуру. Toyota підтверджує, що в основі GT використовуються чотири мегалитієві елементи, які утворюють вузли кріплення підвіски.

Як пише Car and Driver, низка параметрів у LFA і GR GT ідентичні: колісна база 107,3 дюйма та висота 47 дюймів. Водночас електросуперкар трохи компактніший — 184,6 дюйма завдовжки та 80,3 дюйма завширшки, що робить його коротшим і ширшим за GT.

Після відмови від моделей RC і RC F компанія втратила автомобілі, орієнтовані на водія. Новий LFA стане флагманом продуктивності — хоч і з цінником, недосяжним для більшості. Розробка концепту зосереджувалася на низькому центрові ваги, жорсткому кузові та ідеальній посадці водія.

Інтер’єр, показаний у концепті, може змінитися до серійної версії, але головний принцип залишиться: водій — у центрі уваги. Перед ним — великий дисплей з ключовою інформацією, а йок-подібне кермо сконструйоване так, щоб усунути потребу переставляти руки. Навколо — мінімалістичні елементи керування, включно з ротаційним перемикачем передач і кнопками "F-mode" та "Custom".

Що роблять інші перемикачі — поки загадка. Lexus обіцяє розкрити більше деталей у 2025 році, коли компанія буде готова показати серійну версію електричного LFA.