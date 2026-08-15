LG готує людиноподібного робота з "мозком" NVIDIA – прем'єра вже близько

LG готується вийти на ринок гуманоїдних роботів і вже визначила технологічну основу для майбутньої машини. Компанія також почне тестувати роботів на виробництві ще до офіційної прем'єри.

LG планує представити двоногого гуманоїдного робота на початку 2027 року. Очікується, що публічний дебют відбудеться під час виставки CES 2027. Про це пише Digitaltrends.

Якого робота створює LG?

Проєкт створюється у співпраці з NVIDIA. 14 серпня компанії оголосили про розширення партнерства у сфері фізичного штучного інтелекту, робототехніки та іншої інфраструктури.

Домовленість оформили у вигляді меморандуму про взаєморозуміння, який представники LG і NVIDIA підписали на штаб-квартирі NVIDIA у Санта-Кларі. У зустрічі взяли участь голова LG Corp Кван Мо Ку та генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг. Головним результатом співпраці має стати саме гуманоїдний робот. На відміну від багатьох концептів, які компанії демонструють без конкретних технічних деталей, LG і NVIDIA вже розкрили значну частину апаратної та програмної основи майбутньої машини.

Які технології NVIDIA отримає робот LG?

Основою робота стане платформа NVIDIA для фізичного штучного інтелекту. Зокрема, машина використовуватиме чип Jetson Thor, призначений для виконання складних обчислень та роботи систем, пов'язаних із міркуванням і прийняттям рішень.

Ще одним ключовим компонентом стане фундаментальна модель Isaac GR00T. Вона використовуватиметься для обробки даних і забезпечення ШІ-можливостей робота. Також у системі буде застосовано Halos – комплексну систему безпеки NVIDIA для роботів. Компанія позиціонує її як першу повностекову систему безпеки, спеціально розроблену для робототехніки.

Саме безпека може стати одним із найважливіших елементів нового проєкту. Гуманоїдний робот, який працює поруч із людьми, має не лише правильно виконувати команди, а й передбачувано реагувати на навколишнє середовище та потенційно небезпечні ситуації.

LG використає власні компоненти

Для створення майбутніх роботів LG планує залучити ресурси різних підрозділів власної групи.

Зокрема, компанія використовуватиме приводи, сенсори та акумулятори, які виробляють LG Electronics, LG Innotek та LG Energy Solution. Такий підхід може спростити виробництво роботів, оскільки LG не доведеться повністю покладатися на зовнішніх постачальників ключових компонентів. Крім того, використання технологій власних підрозділів потенційно дозволить краще контролювати собівартість і масштабування виробництва.

Втім, до моменту появи готового гуманоїда компанія хоче пройти ще один важливий етап – випробування роботів у реальному середовищі.

Перші випробування розпочнуться ще у 2026 році

LG не збирається чекати до 2027 року, щоб перевірити свої роботизовані системи на практиці.

Вже цього року компанія планує використовувати колісного робота LG CLOiD для випробувань на виробництві. Йдеться про промислову версію робота для дому, яку LG раніше демонструвала як машину, здатну допомагати з повсякденними домашніми завданнями.

На заводі робот має виконувати функції випробувальної платформи. Це дозволить LG збирати дані про поведінку машини в реальному виробничому середовищі та використовувати їх для подальшого навчання систем штучного інтелекту. Для цього партнери також створюють так звану "фабрику роботизованих даних". Вона працюватиме на базі платформи PhysicalWorks, яку розробляє LG CNS.

Ідея полягає у створенні великого масиву даних, необхідного для навчання фізичного ШІ. Для гуманоїдного робота недостатньо лише розуміти текстові команди – він має навчитися сприймати навколишній простір, рухатися, взаємодіяти з предметами та реагувати на зміни середовища.

LG паралельно будує власну ШІ-інфраструктуру

Робототехніка є лише однією частиною масштабнішої співпраці LG та NVIDIA. У найближчі два роки LG планує побудувати дві великі інфраструктурні системи для штучного інтелекту.

Першою стане демонстраційний майданчик AI Factory на платформі NVIDIA Vera Rubin. Його планують завершити до середини 2027 року. Після цього LG має намір створити повноцінну AI Factory потужністю 80 мегаватів у Чхонані, Південна Корея. Її запуск запланований на середину 2028 року.

Таким чином, LG одночасно розвиває кілька напрямів, які можуть стати основою для майбутніх продуктів компанії – від роботів і фізичного ШІ до великих обчислювальних центрів та автономних транспортних систем.

Особливу увагу в угоді привертає система Halos від NVIDIA. Гуманоїдні роботи мають працювати в середовищах, де вони можуть постійно взаємодіяти з людьми.

На заводі така машина може перебувати буквально за кілька метрів від працівників, переміщувати важкі предмети або працювати з обладнанням. Помилка в оцінці відстані чи неправильна реакція на людину потенційно може призвести до травм або пошкодження техніки. Саме тому виробникам потрібно вирішити не лише проблему автономності роботів, а й питання їхньої передбачуваної та безпечної поведінки.

NVIDIA робить Halos одним із ключових елементів своєї робототехнічної платформи. Для LG це може стати важливою перевагою, якщо компанія справді планує масштабувати використання роботів у промисловості.

При цьому співпраця з NVIDIA потенційно виходить за межі створення одного гуманоїдного робота. LG одночасно розбудовує обчислювальну інфраструктуру, системи збору даних і виробничі платформи, необхідні для навчання фізичного ШІ.

У результаті компанія формує цілу екосистему, в якій робот, обчислювальна інфраструктура, сенсори, акумулятори та системи штучного інтелекту можуть працювати як єдина технологічна платформа.

Перший публічний гуманоїдний робот LG очікується на початку 2027 року. Якщо компанія дотримається заявленого графіка, його прем'єра на CES 2027 стане першим великим випробуванням для нового напряму LG.