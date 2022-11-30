Як зробити "вічний" ліхтарик з батарейок та діода

За відсутності електроенергії одним із найбільш потрібних інструментів є ліхтарик. Звісно його можна придбати у магазині обравши з-поміж різних варіантів: від невеликих кишенькових до похідних акумуляторних. Однак, якщо вам потрібен один або кілька невеличких ліхтариків, які зможуть світити від двох батарейок більше, як місяць – ви можете легко та недорого зробити такий самотужки.

Раніше 24 канал розповідав, як самому зібрати великий павербанк з акумуляторних батарей до автомобіля. Такий пристрій зможе заживити цілий будинок на більше ніж 10 годин. Зараз же ми розкажемо, як зробити невеличку "електронну свічку", яка точно стане вам у пригоді.

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Що потрібно підготувати

Насправді нам потрібно зовсім небагато:

упаковка батарейок з магазину (бажано в поліетиленовій обгортці),

скотч або ізоляційна стрічка,

шматок дроту, або голка,

один світлодіод (ну або кілька, в залежності від того, скільки "свічок" ви хочете зібрати).

Що потрібно робити

Беремо пачку батарейок, зазвичай це 4 штуки, і розрізаємо посередині так, щоб вийшло по дві батарейки обтягнуті поліетиленовою упаковкою. Саму упаковку краще не знімати, вона чудово тримає в купі батарейки, тож не потрібно додатково обмотувати їх скотчем чи ізоляційною стрічкою.

Далі нам потрібно одну з батарейок вийняти, перевернути її та вставити назад в упаковку, поряд з першою батарейкою.

Наступний крок: потрібно з'єднати контакти на одній стороні батарейок. Саме тут знадобиться невеличкий шматок дроту, або голка. Їх потрібно просунути так, щоб не розірвати упаковку, але так, щоб з'єднати контакти "+" та "-".

Нарешті беремо світлодіод і закріплюємо його контакти на інших кінцях батарейок, так, щоб вони торкалися "+" та "-".

Світлодіод потрібно прикладати довшим контактом до сторони батарейки "+".

Все, маємо робочий ліхтарик, який можна вимикати відсовуючи дріт чи голку, і вмикати, засовуючи його на місце.

Застосування на практиці

Звісно така "електронна свічка" не зможе освітити кімнату належним чином, однак вона світитиме достатньо яскраво, для того, щоб читати книгу, чистити зуби, або готувати на кухні. Якщо ж зробити 2 та більше таких ліхтарики, можна вже непогано освітити невелику кімнату. Ресурс роботи однієї такої "свічки" – місяць часу.

Це доволі швидкий та недорогий лайфхак, який допоможе вам пережити вечори без світла, якщо вам потрібно лише невеличке освітлення.