Литовська компанія захиститься від російського глушіння GPS за допомогою атомного годинника

Литовський оператор цифрових послуг Bitė обладнав свою мережу високоточним цезієвим атомним годинником. Це рішення покликане захистити мобільний зв'язок у країні від постійних глушінь та підробки сигналів GPS з боку Росії.

Навіщо оператору атомна точність

Як повідомляє видання Lrytas, компанія Bitė встановила перший атомний годинник, який стане центральним джерелом точного часу для всієї мережі. Більшість базових станцій мобільного зв'язку зазвичай отримує синхронізаційний сигнал із супутників GPS. Проте у Балтійському регіоні Росія цілеспрямовано пригнічує або спотворює ці дані. У результаті обладнання може втратити зв'язок або отримати некоректну інформацію.

Атомний годинник – це надточний пристрій вимірювання часу, який визначає час за коливаннями атомів. У мережі мобільного зв'язку така точність потрібна не для того, щоб ми бачили точний час на екранах телефонів, а для забезпечення безперебійної роботи мережі,

– каже Арунас Міцкевічюс, генеральний директор компанії.

Резервне джерело в умовах глушіння

Оператор купив цезієвий атомний годинник OSA 3350 швейцарської компанії Oscilloquartz разом із додатковим обладнанням. Загальна інвестиція в один такий пристрій перевищила 110 тисяч євро. У майбутньому компанія планує придбати ще кілька подібних апаратів, щоб підвищити стійкість критичної інфраструктури.

Спеціальне обладнання передаватиме точний час майже на 1600 веж зв'язку по всій Литві. Навіть якщо сигнал GPS повністю зникне, пристрій зможе підтримувати синхронізацію щонайменше 40 днів із похибкою не більше 100 наносекунд. За звичайних умов цей термін сягає 60 днів. Одна наносекунда становить мільярдну частину секунди, і така точність критично важлива для коректного функціонування мобільного обладнання.

Через геополітичну ситуацію ми більше не можемо покладатися лише на зовнішнє джерело часу GPS. Хоча в повсякденних ситуаціях клієнти навряд чи відчують вплив атомного годинника, його цінність розкривається у разі збоїв сигналу GPS,

– додав Арунас Міцкевічюс.

Фахівці вже змонтували атомний годинник і готуються повністю задіяти його в усій мережі у жовтні. Нова система гарантує збереження стабільного покриття 4G та 5G по всій країні навіть під час тривалих радіоелектронних перешкод.