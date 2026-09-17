Зачем оператору атомная точность

Как сообщает издание Lrytas, компания Bitė установила первые атомные часы, которые станут центральным источником точного времени для всей сети. Большинство базовых станций мобильной связи обычно получает синхронизационный сигнал со спутников GPS. Однако в Балтийском регионе Россия целенаправленно подавляет или искажает эти данные. В результате оборудование может потерять связь или получить некорректную информацию.

Атомные часы – это сверхточное устройство измерения времени, которое определяет время по колебаниям атомов. В сети мобильной связи такая точность нужна не для того, чтобы мы видели точное время на экранах телефонов, а для обеспечения бесперебойной работы сети,

– говорит Арунас Мицкевичюс, генеральный директор компании.

Резервный источник в условиях подавления сигнала

Оператор приобрел цезиевые атомные часы OSA 3350 швейцарской компании Oscilloquartz вместе с дополнительным оборудованием. Общая сумма инвестиций в одно такое устройство превысила 110 тысяч евро. В будущем компания планирует приобрести еще несколько подобных аппаратов, чтобы повысить устойчивость критически важной инфраструктуры.

Специальное оборудование будет передавать точное время почти на 1600 башен связи по всей Литве. Даже если сигнал GPS полностью исчезнет, устройство сможет поддерживать синхронизацию не менее 40 дней с погрешностью не более 100 наносекунд. В обычных условиях этот срок достигает 60 дней. Одна наносекунда составляет миллиардную долю секунды, и такая точность критически важна для корректного функционирования мобильного оборудования.

Из-за геополитической ситуации мы больше не можем полагаться только на внешний источник времени GPS. Хотя в повседневных ситуациях клиенты вряд ли почувствуют влияние атомных часов, их ценность раскрывается в случае сбоев сигнала GPS,

– добавил Арунас Мицкевичюс.

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Специалисты уже установили атомные часы и готовятся полностью задействовать их во всей сети в октябре. Новая система гарантирует сохранение стабильного покрытия 4G и 5G по всей стране даже во время длительных радиоэлектронных помех.