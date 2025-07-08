Lockheed Martin пропонує врятувати місію NASA з повернення зразків Марса на Землю

Американська компанія Lockheed Martin запропонувала революційний план порятунку марсіанської місії NASA з повернення зразків ґрунту на Землю. Їхня ідея полягає в значному скороченні витрат – з 7 мільярдів доларів до менш ніж 3 мільярдів – завдяки спрощеним технологіям.

Місія Mars Sample Return, що передбачає повернення зразків з Марса на Землю, опинилася під загрозою через брак фінансування та зміну пріоритетів NASA. Lockheed Martin виступила з ініціативою, яка може врятувати проєкт, розповідає 24 Канал з посиланням на New Atlas.

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Новий підхід до марсіанської місії

Lockheed Martin розробила план, який передбачає використання легших і простіших космічних апаратів, що значно знизить витрати на доставку обладнання до Марса та повернення зразків. Серед ключових змін:

Заміна поточного посадкового модуля на менший, базований на InSight Mars Lander.

Створення компактного Mars Ascent Vehicle (MAV) вагою 250-300 кілограмів для запуску з поверхні Марса.

Використання легшої системи повернення на Землю (EES), подібної до тих, що застосовувалися в місіях Genesis та OSIRIS-REx.

Компанія також бере на себе відповідальність на етапі подорожі, захисну оболонку для посадки та гарантування безпеки зразків відповідно до міжнародних протоколів. За словами представника Lockheed Martin, їхній 50-річний досвід роботи з марсіанськими місіями гарантує успіх проєкту в межах бюджету та графіка.

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Ось як в Lockheed Martin бачать повернення зразків Марсу – дивіться відео

Що ж до NASA, то згідно з новими вказівками, агентство повинно зосередитися на пілотованих місіях у далекий космос, на Місяць і Марс, а також на інших проєктах, пов'язаних з передовими технологіями. При цьому відомство повинно скасувати проекти, які потребують величезних витрат без відповідної наукової віддачі.