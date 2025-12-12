Ознаки майбутньої катастрофи: на льодовику "Судного дня" в Антарктиді фіксують сотні землетрусів

Науковці зареєстрували понад 360 незвичайних сейсмічних подій в Антарктиді за 13 років спостережень. Більшість із них сталася біля льодовика Твейтса, який вважається одним із найнебезпечніших на планеті через потенційну загрозу швидкого танення. Ці події відрізняються від звичайних землетрусів і можуть свідчити про вельми сумні процеси, що відбуваються всередині крижаної маси.

Що спричиняє льодовикові землетруси?

Льодовикові землетруси – це особливий різновид сейсмічної активності, який виникає у холодних регіонах планети. Вони з'являються, коли величезні шматки льоду відколюються від льодовиків і падають в океан. Процес відбувається так: високі та вузькі айсберги відриваються від краю льодовика, а потім перевертаються у воді. Під час перекидання айсберг з силою вдаряється об "материнський" льодовик, створюючи потужні механічні вібрації, які поширюються на тисячі кілометрів, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

Ці сейсмічні хвилі суттєво відрізняються від звичайних землетрусів. Вони не генерують високочастотних коливань, які зазвичай використовують для виявлення та визначення місцезнаходження стандартних сейсмічних джерел – землетрусів, вулканів чи ядерних вибухів. Саме через цю особливість льодовикові землетруси виявили відносно нещодавно, хоча сейсмічні джерела бачили їхні ознаки вже кілька десятиліть.

До цього часу більшість таких подій фіксували у Гренландії – найбільшій крижаній шапці північної півкулі. Гренландські льодовикові землетруси мають відносно велику магнітуду, порівнянну з ядерними випробуваннями Північної Кореї останніх двох десятиліть. Їхня кількість змінюється залежно від пори року, зростаючи наприкінці літа, і в останні десятиліття вони стають частішими, що може бути пов'язано зі швидшим темпом глобального потепління у полярних регіонах, пише The Conversation.

В Антарктиді, попри те що це найбільший льодовий покрив на Землі, прямі докази льодовикових землетрусів від айсбергів, що перевертаються, залишалися невловимими. Попередні спроби виявити антарктичні льодовикові землетруси використовували глобальну мережу сейсмічних детекторів. Проте якщо антарктичні події мають набагато меншу магнітуду, ніж гренландські, світова мережа може їх не зафіксувати.



Відколюючись, такі великі шматки льоду можуть вдарятися об материнський айсберг, провокуючи льодовикові землетруси / Фото Depositphotos

Нове дослідження, нерецензовані результати якого поки що опубліковані на ESS Open Archive, а згодом будуть оприлюднені в Geophysical Research Letters, використовує сейсмічні станції безпосередньо в Антарктиці. Пошук виявив понад 360 льодовикових сейсмічних подій між 2010 та 2023 роками, більшість із яких ще не включені до жодного каталогу землетрусів.

Де відбувається найбільше льодовикових землетрусів?

Виявлені події зосереджені у двох кластерах – біля льодовиків Твейтса та Пайн-Айленд. Ці льодовики стали найбільшими джерелами підвищення рівня моря від Антарктиди. Близько двох третин зареєстрованих подій – 245 із 362 – сталися біля морського краю Твейтса. Більшість із них, ймовірно, є саме льодовиковими землетрусами через перекидання айсбергів.

Найактивніший період льодовикових землетрусів біля Твейтса спостерігався між 2018 та 2020 роками. Цікаво, що найсильнішим фактором цих подій був не річний цикл теплих температур повітря, який спричиняє сезонну поведінку гренландських льодовикових землетрусів. Натомість найбільша кількість подій збіглася з періодом прискореного руху язика льодовика до моря, що незалежно підтвердили супутникові спостереження.



Льодовик Твейтса стрімко розпадається, про що свідчать численні сейсмічні випадки. Це передвіщає майбутню катастрофу всесвітніх масштабів / Фото European Space Agency

Льодовик Твейтса іноді називають "льодовиком судного дня". Якби він повністю зруйнувався, це підняло б глобальний рівень моря на 3 метри, затопивши прибережні території по всьому світу. Крім того, він потенційно може розпастися дуже швидко. Прискорення руху льодовика могло бути спричинене станом океану, вплив якого ще недостатньо вивчений.

Другий за величиною кластер виявлених подій стався біля льодовика Пайн-Айленд. Однак ці події постійно реєструвалися на відстані 60 – 80 кілометрів від берегової лінії, тому малоймовірно, що їх спричинило перекидання айсбергів. Ці події залишаються загадковими і потребують подальших досліджень.

Що це нам дає?

Виявлення льодовикових землетрусів, пов'язаних із відколюванням айсбергів біля Твейтса, може допомогти відповісти на кілька важливих наукових питань. Зокрема, на фундаментальне питання про потенційну нестабільність льодовика через взаємодію океану, льоду та твердої землі біля місця його зустрічі з морем.

Краще розуміння цих процесів може стати ключем до зменшення великої невизначеності у прогнозах підвищення рівня моря протягом наступних двох століть.