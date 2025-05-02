Неочікуване відновлення: льодовиковий щит Антарктиди почав зростати вперше за десятиліття

Антарктида здивувала науковців – після десятиліття стрімкого танення льодовиковий щит континенту раптово почав зростати. Нове дослідження показало рекордне накопичення маси в ключових регіонах, що може тимчасово вплинути навіть на глобальний рівень моря.

Що відбувається з Антарктидою зараз

Антарктида демонструє несподіваний поворот: уперше за понад десятиліття її льодовиковий щит почав збільшуватися. Такі зміни стали очевидними завдяки супутниковій гравіметрії, яка дозволила виявити значні коливання маси льоду не лише в окремих басейнах Східної Антарктиди, а й по всьому льодовиковому щиту на континенті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Science China Earth Sciences.

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Антарктичний льодовиковий щит (AIS) є ключовим елементом у глобальному балансі рівня моря. З 2002 року місія GRACE та її продовження GRACE-FO постачають науковцям важливі дані про зміни маси льоду на континенті. Протягом двох десятиліть дослідження фіксували переважно негативну динаміку – суттєву втрату льоду в Західній Антарктиді та на Антарктичному півострові, тоді як східна частина лишалася більш стабільною.

Однак нещодавнє дослідження під керівництвом доктора Вея Вана та професора Юньчжуна Шена з Університету Тунцзи продемонструвало кардинальну зміну. У період з 2021 по 2023 рік AIS не втрачав масу, як раніше, а навпаки – набрав її. Особливо помітний приріст відбувся в регіоні Землі Вілкса та Королеви Мері: чотири великі льодовики, які протягом 2011-2020 років стрімко втрачали лід, тепер показали стабільне зростання.

Згідно з аналізом, у 2002–2010 роках AIS втрачав у середньому 73,79±56,27 гігатонн льоду на рік. У наступне десятиліття цей показник майже подвоївся – до 142,06±56,12 Гт/рік, переважно за рахунок Західної Антарктиди та області WL-QML у Східній Антарктиді. Але у 2021-2023 роках ситуація змінилась: завдяки аномально високим опадам льодовиковий щит набирав масу зі швидкістю 107,79±74,90 Гт/рік.

Ці зміни вже вплинули на глобальний рівень моря. Якщо у 2002–2010 роках AIS сприяв його підвищенню на 0,20±0,16 міліметра на рік, а у 2011–2020 – на 0,39±0,15 мм/рік, то у 2021-2023 роках вплив став зворотним: Антарктида компенсувала підвищення на 0,30±0,21 мм/рік.

Попри це, вчені наголошують: така позитивна динаміка – тимчасове явище. Чотири ключові льодовикові басейни у Східній Антарктиді у період з 2011 по 2020 рік прискорили втрату маси до 47,64±8,14 Гт/рік, а зона танення просувалась глибше на континент. Цей процес спричинений переважно зменшенням поверхневої маси (72,53%) і зростанням втрат через танення та скидання льоду в океан (27,47%).

Науковці попереджають: ці льодовики надзвичайно важливі для стабільності регіону. Їхня повна деградація може призвести до підвищення глобального рівня моря більш ніж на 7 метрів. Виявлене тимчасове зростання льодовикового щита в окремих областях не скасовує загальної тенденції – Антарктида залишається одним із найчутливіших індикаторів кліматичних змін на планеті.