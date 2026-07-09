Сусіди протягом тисячоліть: таємнича печера розкрила правду про стосунки людей та неандертальців

Нові археологічні розкопки в турецькій печері Ючагізлі II перевернули уявлення про взаємини наших предків. Учені з'ясували, що Homo sapiens та неандертальці не просто мешкали поруч, а й ділили спільні культурні традиції протягом неймовірних 20 000 років.

Культурний міст між видами

Дослідження проводила міжнародна група фахівців із Туреччини, Франції та Японії. Вони виявили, що неандертальці з'явилися в цій місцевості приблизно 77 000 років тому, а люди сучасного типу – 59 000 років тому. Попри зміну господарів печери, багато речей залишалися незмінними. Про це пише видання ScienceAlert.

У печерному осаді знайшли ідентичні кам'яні знаряддя, методи полювання та навіть предмети колекціонування. Особливу увагу привернули мушлі морських равликів Columbella rustica. Оскільки вони не мали жодної харчової цінності, їх використовували виключно як прикраси. Раніше вважали, що такі "модні" вподобання були притаманні лише сапієнсам, проте виявилося, що неандертальці збирали їх так само активно.

Наші знахідки вказують на глибокий рівень культурної взаємодії,

– прокоментував антрополог Кіотського університету в Японії Наокі Морімото.

Символізм та обмін досвідом

Науковці використали метод оптично стимульованої люмінесценції, щоб точно визначити, коли зерна осаду востаннє бачили сонячне світло. Окрім мушель, у печері виявили зуби, щелепну кістку та залишки тварин: оленів, диких кабанів і кіз. Хоча останки обох видів не лежали в одному шарі одночасно, дивовижна схожість технологій свідчить про регулярні контакти.

Хоча ми ще не можемо довести прямий контакт, дивовижна спадкоємність у технологіях та полюванні узгоджується з ідеєю про те, що ці популяції взаємодіяли та ділилися традиціями,

– заявив археолог з Університету Газіантепа в Туреччині Ісмаїл Байкара.

Регіон Леванту завжди вважали коридором для міграції людей з Африки до Євразії, проте кількість знахідок тут зазвичай була невеликою. Це дослідження, результати якого опублікували в науковому журналі PNAS, заповнює важливу прогалину в історії людства. Воно доводить, що наші предки не просто витісняли інші види, а тривалий час існували в єдиному культурному та символічному просторі.