Apple готує оновлення для MacBook Air, на яке всі так довго чекали

Apple планує нарешті оснастити MacBook Air OLED-дисплеєм, який забезпечить глибші кольори та кращу енергоефективність. За даними журналіста Bloomberg Марка Ґурмана, компанія вже тестує OLED-панелі для трьох пристроїв – iPad Air, iPad mini та MacBook Air. Втім, ноутбук із новим екраном може з’явитися не раніше 2028 року.

Apple зараз перевіряє прототипи iPad Air, iPad mini та MacBook Air із новими OLED-дисплеями. Першим оновлення отримає iPad mini, а от легкий ноутбук MacBook Air доведеться зачекати ще кілька років — очікується, що зміна відбудеться приблизно у 2028 році. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Чому OLED-дисплей стане важливим оновленням для MacBook Air?

Це буде перше справжнє оновлення дисплея MacBook Air за майже десятиліття. Востаннє Apple змінила його у 2018 році, коли додала Retina-дисплей із технологією IPS, розширеним колірним охопленням P3 і роздільною здатністю 2560×1600 пікселів. Наступні роки принесли лише дрібні поліпшення – True Tone у 2019-му та більшу яскравість у 2020-му, коли дебютував чип M1.

Нині ситуація виглядає не на користь Apple: у 2025 році Windows-ноутбуки з OLED-екранами, як-от Asus Zenbook A14 OLED, коштують близько $750, тоді як базовий MacBook Air M4 продається за $999 і досі має LCD-дисплей.

Як пише DigitalTrends, OLED-панелі забезпечують реальні чорні кольори, кращу контрастність, насичені відтінки та споживають менше енергії. Завдяки цьому майбутній MacBook Air зможе запропонувати покращене HDR-зображення та якість картинки, подібну до екранів iPhone.

Єдиний мінус — можливе підвищення ціни. Якщо iPad mini з OLED подорожчає приблизно на $100, то й новий MacBook Air, найімовірніше, не залишиться осторонь.

Коли MacBook Pro отримає сенсорний екран?

Apple може вперше випустити MacBook Pro із сенсорним дисплеєм. Аналітик Мінг-Чі Куо повідомив, що така модель на базі OLED-технології може піти у виробництво наприкінці 2026 року.

Вони будуть оснащені "on-cell touch" технологією, що дозволить вбудувати сенсорний шар без додаткового покриття. За словами Куо, такий крок Apple може бути пов'язаний із багаторічним спостереженням за поведінкою користувачів iPad. Додавання сенсорного керування може підвищити зручність і продуктивність у певних сценаріях. Водночас поки що невідомо, чи планує компанія додати підтримку Apple Pencil до MacBook Pro.