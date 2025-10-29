Apple готовит обновление для MacBook Air, которого все так долго ждали

Apple планирует наконец оснастить MacBook Air OLED-дисплеем, который обеспечит более глубокие цвета и лучшую энергоэффективность. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, компания уже тестирует OLED-панели для трех устройств - iPad Air, iPad mini и MacBook Air. Впрочем, ноутбук с новым экраном может появиться не раньше 2028 года.

Apple сейчас проверяет прототипы iPad Air, iPad mini и MacBook Air с новыми OLED-дисплеями. Первым обновление получит iPad mini, а вот легкий ноутбук MacBook Air придется подождать еще несколько лет - ожидается, что изменение произойдет примерно в 2028 году. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Почему OLED-дисплей станет важным обновлением для MacBook Air?

Это будет первое настоящее обновление дисплея MacBook Air за почти десятилетие. Последний раз Apple изменила его в 2018 году, когда добавила Retina-дисплей с технологией IPS, расширенным цветовым охватом P3 и разрешением 2560×1600 пикселей. Последующие годы принесли лишь мелкие улучшения – True Tone в 2019-м и большую яркость в 2020-м, когда дебютировал чип M1.

Сейчас ситуация выглядит не в пользу Apple: в 2025 году Windows-ноутбуки с OLED-экранами, например Asus Zenbook A14 OLED, стоят около $750, тогда как базовый MacBook Air M4 продается за $999 и до сих пор имеет LCD-дисплей.

Как пишет DigitalTrends, OLED-панели обеспечивают реальные черные цвета, лучшую контрастность, насыщенные оттенки насыщенные оттенки и потребляют меньше энергии. Благодаря этому будущий MacBook Air сможет предложить улучшенное HDR-изображение и качество картинки, подобное экранам iPhone.

Единственный минус - возможное повышение цены. Если iPad mini с OLED подорожает примерно на $100, то и новый MacBook Air, вероятнее всего, не останется в стороне.

Когда MacBook Pro получит сенсорный экран?

Apple может впервые выпустить MacBook Pro с сенсорным дисплеем. Аналитик Минг-Чи Куо сообщил, что такая модель на базе OLED-технологии может пойти в производство в конце 2026 года.

Они будут оснащены "on-cell touch" технологией, что позволит встроить сенсорный слой без дополнительного покрытия. По словам Куо, такой шаг Apple может быть связан с многолетним наблюдением за поведением пользователей iPad. Добавление сенсорного управления может повысить удобство и производительность в определенных сценариях. В то же время пока неизвестно, планирует ли компания добавить поддержку Apple Pencil к MacBook Pro.