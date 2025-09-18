Следующее поколение MacBook Pro может впервые получить сенсорную панель. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на известного аналитика Минг-Чи Куо.

Получит ли MacBook Pro сенсорный экран?

Речь идет о OLED-модели, которые, по его прогнозам, начнут производить в конце 2026 года. Они будут оснащены "on-cell touch" технологией, что позволит встроить сенсорный слой без дополнительного покрытия.

Идея сенсорных MacBook обсуждается не впервые. Журналист Bloomberg Марк Гурман еще два года назад писал, что Apple может добавить сенсорные дисплеи к MacBook Pro в рамках масштабного обновления. В июне этого года он снова вернулся к теме и отметил, что в будущем и iPad, и Mac получат сенсорные экраны с яркими OLED-дисплеями, будут иметь схожие интерфейсы и смогут запускать одинаковые приложения.

По словам Куо, такой шаг Apple может быть связан с многолетним наблюдением за поведением пользователей iPad. Добавление сенсорного управления может повысить удобство и производительность в определенных сценариях. В то же время пока неизвестно, планирует ли компания добавить поддержку Apple Pencil к MacBook Pro.

Какой вышла macOS 26?

Стоит напомнить, что Apple выпустила новую MacOS Tahoe для MacBook.

Она тоже получила свою долю Liquid Glass: нижняя панель стала полупрозрачной, иконки некоторых программ – с матовым стеклянным эффектом. К определенным элементам придется привыкать – изменилась "плашка" контроля громкости, мелкие "менюшки" и списки, в общем – ничего масштабного. Скорее косметическое обновление. А на рабочем столе появились виджеты.

Ограниченный апдейт Siri – как и в iOS, macOS 26 не привнес новой версии Siri или других внезапных сюрпризов для обычного пользователя. Siri из Apple Intelligence, к слову, невозможно воспользоваться, имея украинский язык интерфейса.