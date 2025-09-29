Apple готує до запуску нові MacBook Pro з процесорами серії M5, але суттєві зміни користувачі побачать лише наприкінці 2026 року. Очікується OLED-дисплей, сенсорний екран, тонший корпус та чипи M6 на базі 2-нм технології.

Apple планує розпочати масове виробництво нових MacBook Pro вже найближчим часом. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на MacRumors

Дивіться також Чому вам варто купити новий iPhone 17

Що відомо про найближчі оновлення MacBook Pro?

Офіційний дебют, найімовірніше, відбудеться в період від кінця 2025 року до першого кварталу 2026-го, тобто не пізніше березня. Хоча компанія зазвичай презентує нові Mac у жовтні, схожий виняток був у січні 2023 року, коли з’явилися моделі з чипами M2 Pro та M2 Max.

Майбутні 14- та 16-дюймові ноутбуки отримають чипи M5, M5 Pro та M5 Max, однак інших суттєвих нововведень поки не очікується.

Які зміни принесуть моделі 2026 року?

Як повідомляє Bloomberg, справжні масштабні оновлення заплановані на кінець 2026 року. Тоді MacBook Pro мають отримати OLED-дисплей з поліпшеною контрастністю, сенсорний екран, тонший корпус і нові процесори серії M6, виготовлені TSMC за 2-нм техпроцесом. Також обговорюється можливість появи мобільного зв’язку у MacBook, що дозволить ноутбукам використовувати власні модеми, подібні до чипів C1 в iPhone 16e чи C1X в iPhone Air. Окрім цього, Apple може зменшити розмір вирізу під фронтальну камеру на OLED-моделях.

Якою вийшла нова macOS 26?

Варто нагадати, що Apple недавно презентувала macOS 26 (Tahoe). Вона отримала свою частку Liquid Glass: нижня панель стала напівпрозорою, іконки деяких програм – з матовим скляним ефектом. До певних елементів доведеться звикати – змінилася "плашка" контролю гучності, дрібні "менюшки" та списки, загалом – нічого масштабного. Радше косметичне оновлення. А на робочому столі зʼявилися віджети.

Обмежений апдейт Siri – як і в iOS, macOS 26 не привніс нової версії Siri чи інших раптових сюрпризів для звичайного користувача. Siri з Apple Intelligence, до слова, неможливо скористатися, маючи українську мову інтерфейсу.