Apple готовит к запуску новые MacBook Pro с процессорами серии M5, но существенные изменения пользователи увидят только в конце 2026 года. Ожидается OLED-дисплей, сенсорный экран, тонкий корпус и чипы M6 на базе 2-нм технологии.

Apple планирует начать массовое производство новых MacBook Pro уже в ближайшее время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на MacRumors

Смотрите также Почему вам стоит купить новый iPhone 17

Что известно о ближайших обновлениях MacBook Pro?

Официальный дебют, вероятнее всего, состоится в период от конца 2025 года до первого квартала 2026-го, то есть не позднее марта. Хотя компания обычно представляет новые Mac в октябре, похожее исключение было в январе 2023 года, когда появились модели с чипами M2 Pro и M2 Max.

Будущие 14- и 16-дюймовые ноутбуки получат чипы M5, M5 Pro и M5 Max, однако других существенных нововведений пока не ожидается.

Какие изменения принесут модели 2026 года?

Как сообщает Bloomberg, настоящие масштабные обновления запланированы на конец 2026 года. Тогда MacBook Pro должны получить OLED-дисплей с улучшенной контрастностью, сенсорный экран, более тонкий корпус и новые процессоры серии M6, изготовленные TSMC по 2-нм техпроцессу. Также обсуждается возможность появления мобильной связи в MacBook, что позволит ноутбукам использовать собственные модемы, подобные чипам C1 в iPhone 16e или C1X в iPhone Air. Кроме этого, Apple может уменьшить размер выреза под фронтальную камеру на OLED-моделях.

Какой вышла новая macOS 26?

Стоит напомнить, что Apple недавно презентовала macOS 26 (Tahoe). Она получила свою долю Liquid Glass: нижняя панель стала полупрозрачной, иконки некоторых программ – с матовым стеклянным эффектом. К определенным элементам придется привыкать – изменилась "плашка" контроля громкости, мелкие "менюшки" и списки, в общем – ничего масштабного. Скорее косметическое обновление. А на рабочем столе появились виджеты.

Ограниченный апдейт Siri – как и в iOS, macOS 26 не привнес новой версии Siri или других внезапных сюрпризов для обычного пользователя. Siri с Apple Intelligence, к слову, невозможно воспользоваться, имея украинский язык интерфейса.