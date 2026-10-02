Нові чутки "спалили" дату виходу MacBook Pro з сенсорним OLED-екраном
Журналіст Марк Гурман поділився інсайдерською інформацією у своєму дебютному подкасті Power On. За його даними, американський техногігант Apple планує випустити оновлені ноутбуки з діагоналлю екрана 35,6 та 40,6 сантиметра (14 і 16 дюймів) та сенсорним керуванням уже найближчим часом.
Коли чекати на сенсорний ноутбук від Apple
Статися це вже може у жовтні або листопаді цього року. Фахівці Apple зараз активно випробовують ці пристрої разом із бета-версією операційної системи macOS 27.2, реліз якої заплановано на кінець жовтня, пише видання MacRumors.
Я вважаю, що Apple представить свій перший MacBook Pro із сенсорним екраном цієї осені, вже у жовтні. Реліз може зміститися на листопад, але це станеться щонайменше у жовтні,
– прокоментував Марк Гурман.
- Окрім сенсорного OLED-дисплея, нові портативні комп'ютери отримають значно тонший корпус і фірмовий інтерактивний виріз Dynamic Island замість застарілого чубчика.
- Усередині ноутбуків працюватимуть процесори M5 Pro та M5 Max.
- Дослідники та інженери компанії також випробовують власні стільникові модеми C1X або C2, які дозволять комп'ютерам підключатися до мереж 5G без використання точки доступу на iPhone.
Преміальний статус і майбутнє лінійки
Купертінівці планують позиціонувати нові сенсорні моделі вище за стандартні версії MacBook Pro, тому в керівництві обговорюють навіть окрему назву MacBook Ultra.
Стандартні ж ноутбуки перейдуть на чіпи M7 Pro та M7 Max лише наступного року.