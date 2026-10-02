Коли чекати на сенсорний ноутбук від Apple

Статися це вже може у жовтні або листопаді цього року. Фахівці Apple зараз активно випробовують ці пристрої разом із бета-версією операційної системи macOS 27.2, реліз якої заплановано на кінець жовтня, пише видання MacRumors.

Я вважаю, що Apple представить свій перший MacBook Pro із сенсорним екраном цієї осені, вже у жовтні. Реліз може зміститися на листопад, але це станеться щонайменше у жовтні,

– прокоментував Марк Гурман.

Окрім сенсорного OLED-дисплея, нові портативні комп'ютери отримають значно тонший корпус і фірмовий інтерактивний виріз Dynamic Island замість застарілого чубчика.

Усередині ноутбуків працюватимуть процесори M5 Pro та M5 Max.

Дослідники та інженери компанії також випробовують власні стільникові модеми C1X або C2, які дозволять комп'ютерам підключатися до мереж 5G без використання точки доступу на iPhone.

Преміальний статус і майбутнє лінійки

Купертінівці планують позиціонувати нові сенсорні моделі вище за стандартні версії MacBook Pro, тому в керівництві обговорюють навіть окрему назву MacBook Ultra.

Стандартні ж ноутбуки перейдуть на чіпи M7 Pro та M7 Max лише наступного року.