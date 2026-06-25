Безплатно для українців: MacPaw запустила свій VPN на телевізорах з Apple TV й Android TV

Сучасні телевізори давно перетворилися на повноцінні комп'ютери з операційною системою і додатками, проте питання приватності на цих пристроях часто залишалося без належної уваги. Ситуація змінюється з появою нових інструментів, які дозволяють користувачам вільно переглядати світовий контент, не ризикуючи особистими даними.

Новий рівень конфіденційності для домашніх екранів

Українська IT-компанія MacPaw оголосила про розширення екосистеми свого сервісу ClearVPN. Відтепер застосунок для захисту даних у мережі вперше став доступним для користувачів платформ Apple TV та Android TV, що відкриває власникам смарт-телевізорів шлях до безпечного з'єднання та необмеженого доступу до глобальних стрімінгових платформ. Деталями запуску представники MacPaw поділилися з 24 Каналом.

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Рішення вийти на ринок смарт-телевізорів продиктоване стрімкою зміною споживчих звичок. На сьогодні у світі налічують понад 900 мільйонів пристроїв Smart TV, які щодня використовують для споживання величезної кількості контенту. Проте разом із популярністю зростає й потреба в безпеці, адже телевізори так само вразливі до кіберзагроз та географічних обмежень, як і смартфони чи ноутбуки.

Розробники адаптували інтерфейс під потреби великих екранів, зберігши при цьому фірмову простоту використання, яка стала візитівкою продукту з моменту його запуску в 2020 році.

У ClearVPN ми керуємося простою ідеєю: приватність і безпека в інтернеті не повинні вимагати додаткових знань чи зайвих зусиль. Поява застосунку на Apple TV та Android TV стала логічним продовженням цього підходу. Якщо ми обіцяємо простий і зрозумілий досвід користування VPN, він має залишатися таким на кожному екрані, з яким взаємодіє наша аудиторія,

– прокоментувала Тетяна Шокіна, Product Manager у MacPaw.

Новий рівень зручності

Однією з головних проблем під час роботи з телевізійними приставками завжди було незручне введення тексту. Розробники MacPaw вирішили це питання, запропонувавши два швидкі способи авторизації без використання пульта для набору довгих паролів. Користувачі можуть просто відсканувати QR-код смартфоном або ввести короткий код активації на спеціальній сторінці сайту через будь-який інший гаджет. Це дозволяє розпочати роботу з сервісом за лічені секунди.

Функціональне наповнення ClearVPN для телевізорів включає всі ключові інструменти захисту. Зокрема, функція "Оптимальне підключення" в автоматичному режимі знаходить найкращий сервер, позбавляючи потреби вручну шукати локацію.

Для поціновувачів кіно та серіалів передбачили спеціальний розділ "Стримінгові сервіси", алгоритми якого підбирають найбільш стабільні сервери для конкретних медіаплатформ.

Додатково в застосунку працює "Онлайн-щит від загроз" та DNS-блокування реклами, що захищає від фішингу, шкідливих доменів та інших цифрових небезпек.



Користувачі мають доступ до різних серверів, що забезпечує доступ до контенту, який може бути доступний лише в деяких регіонах / Зображення MacPaw

Що потрібно для роботи

Технічні вимоги для встановлення оновлення є досить демократичними: підтримка Android TV версії 6.0 і вище, а також tvOS 18 і пізніших версій. Важливо, що одна підписка на ClearVPN дозволяє одночасно захистити до шести різних пристроїв. Це означає, що користувач може використовувати сервіс на macOS, iOS, Windows, Android та навіть на роутері, забезпечуючи наскрізну безпеку всієї домашньої мережі.

Для українців це безплатно

Попри глобальний характер оновлення, MacPaw продовжує підтримувати українських користувачів. Від початку повномасштабного вторгнення компанія надає безплатний доступ до преміум-функцій ClearVPN усім українцям. Для активації вільного доступу достатньо пройти швидку верифікацію через застосунок Дія.

Ця ініціатива поширюється і на людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, забезпечуючи їм безпечний доступ до перевірених джерел інформації.

Про MacPaw

Компанія MacPaw, заснована в Києві, наразі активно розвиває напрямок штучного інтелекту та кібербезпеки.