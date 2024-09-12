На землі почалася магнітна буря: наскільки вона сильна та якими будуть наслідки

12 вересня 2024 року Земля переживає геомагнітну бурю, викликану викидом корональної маси. Хоча магнітометри почали реагувати на прибуття першої плазми ще вранці, основний удар почався після 16 години за Києвом. Наскільки сильна буря?

Деталі

Як показали спостереження, прибуття основного потоку сонячного викиду спричинило магнітну бурю рівня G2. Це помірні збурення, які не є дуже небезпечними, але в окремих випадках все ж можуть викликати збої у високоширотних енергетичних системах. Україна не належить до регіону високих широт, тож нам немає причин хвилюватися.

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У процесі написання цього матеріалу інтенсивність бурі знизилася до G1, тобто ще слабшої, а потім знову повернулася до G2.

Найсильніші бурі – які вони

Загалом вони ранжуються від G1 до G5, найсильніших. При цих екстремальних збуреннях, які, на щастя, трапляються вкрай рідко, в енергосистемах і трансформаторах можуть виникнути значні проблеми з контролем напруги, а деякі електромережі можуть повністю зруйнуватися або вийти з ладу. Струм у дротах може зростати до сотень ампер, поширення високочастотного радіосигналу стає неможливим у багатьох районах протягом 1-2 днів, а супутникова навігація вимикається через шкоду космічним апаратам.

Такі потужні бурі також продукують великі полярні сяйва, як ті, що ми спостерігали наприкінці весни та на початку літа в Україні. В той вечір сяйва дійшли аж за екватор, що є буквально винятковою подією.

Статистично такі умови виникають лише чотири дні за весь 11-річний сонячний цикл. Але, на щастя, сьогодні не той момент. Українцям не слід хвилюватися про які-небудь наслідки.

Що далі

Поки що немає прогнозів, до якої максимальної сили може дійти ця буря. Наразі показники магнітометрів демонструють ознаки спадання, тож це може означати, що ми не досягнемо рівня G3 – сильної геомагнітної бурі. За цих обставин могли б очікувати полярні сяйва на півночі України.