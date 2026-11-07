Магнітна буря очікується 7 листопада: що її спричинить і до чого варто готуватися

Величезна корональна діра на Сонці повернулася до Землі й спрямовує на нашу планету потік сонячного вітру. Перший контакт, який може спричинити магнітну бурю, очікують 7 листопада.

Магнітна буря 7 листопада: що треба знати

Науковці ще 5 листопада додали до прогнозу попередження про слабку магнітну бурю рівня G1. Вона почалася ще пізно ввечері 6 листопада і триватиме 7 листопада. Причина – високошвидкісний потік сонячного вітру з великої корональної діри, яка зараз повернута до Землі, пише 24 Канал.



Корональна діра зараз дивиться прямо на Землю / Зображення SDO/AIA/SolarHam

На знімках вона нагадує гігантський відьомський капелюх. За даними фахівців, 7 листопада активність може зрости до рівнів G1 або G2, а на високих широтах з'являться полярні сяйва. Спостерігачам неба в тих регіонах радять бути готовими до вечірніх видовищ у небі.



Корональна діра зараз дивиться прямо на Землю / Зображення SDO/AIA/SolarHam

Що таке корональна діра?

Це область у зовнішній атмосфері Сонця, де плазма менш щільна й холодніша, ніж навколо. На знімках у рентгенівському та ультрафіолетовому діапазонах такі ділянки виглядають темними плямами. Справжньої порожнини там немає. Річ у магнітному полі, яке має особливу конфігурацію: його силові лінії не замикаються на поверхні, а йдуть далеко в космос. Через це заряджені частинки легше залишають сонячну корону й формують посилений потік сонячного вітру.

Як діра породжує магнітну бурю?

Біля орбіти Землі сонячний вітер зазвичай летить зі швидкістю близько 400 кілометрів за секунду. Потоки з корональних дір розганяються до 500 – 800 кілометрів за секунду. Коли швидкий вітер наздоганяє повільніший, між ними зростають щільність плазми та напруженість магнітного поля. Ця область б'є по магнітосфері, природному щиту Землі від заряджених частинок.

Сила бурі залежить і від напрямку магнітного поля вітру. Якщо воно спрямоване на південь, воно ефективніше взаємодіє із земним полем і передає йому більше енергії. Тоді електрони прискорюються вздовж силових ліній до верхніх шарів атмосфери, стикаються з киснем та азотом, і спалахують полярні сяйва. За сильної активності їх видно далеко від полюсів.

Чим це відрізняється від сонячних спалахів?

Корональні викиди маси – це одноразові вибухові виверження плазми з магнітним полем. Вони можуть збурити магнітосферу значно потужніше. Корональні діри не обов'язково пов'язані з вибухами й живуть тижнями чи навіть місяцями, провокуючи стабільний і постійний потік. Оскільки Сонце обертається приблизно за 27 днів, та сама діра періодично знову дивиться на Землю, тому такі бурі повторюються.

На що ще звернути увагу?

Сонячна пляма AR4566 у південній півкулі нещодавно дала перший значний спалах класу M3.5, який зафіксувала Обсерваторія сонячної динаміки під управлінням NASA. Він викинув слабкий корональний викид маси, проте той пролетить повз Землю. Пляма має магнітне поле типу "бета-гамма-дельта", яке може живити спалахи класу X.

Зараз пляма повертається до нашої планети. Наступний вибух може бути потужнішим і краще націленим, тож цього тижня або наступного можливі події, які вплинуть на Землю.