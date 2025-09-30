На початку дня, 30 вересня, на Землі почалася магнітна буря, сила якої поступово зростає з самого ранку. Розповідаємо, наскільки все серйозно, чого очікувати, а також якими можуть бути наслідки.

Магнітні бурі 30 вересня: що потрібно знати

Ще відучора, 29 вересня, Земля відчуває вплив посиленого сонячного вітру. Все почалося з магнітної бурі слабкого рівня G1, який зберігався приблизно до восьмої ранку 30 вересня. З цього моменту показники починають зростати, пише 24 Канал з посиланням на SpaceWeatherLive.

О 8:15 за київським часом науковці повідомили про посилення магнітної бурі до рівня G2. Це все ще невідчутно в України, але у високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти. Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах. Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти.

Вже о 9:45 з'явилося повідомлення про чергове посилення магнітної бурі до G3. На цьому рівні може знадобитися корекція напруги в енергетичних системах, можуть спрацьовувати тривожні запобіжники на деяких пристроях захисту. На компонентах супутників може виникати поверхневий заряд, а на низькоорбітальних супутниках збільшується аеродинамічний опір внаслідок роздування атмосфери, через що потрібне коригування положення в космосі шляхом увімкнення двигунів. Виникають проблеми з супутниковою навігацією та низькочастотною радіонавігацією, радіо працює з перебоями. Полярні сяйва доходять до 50 градусів широти.

Станом на 10:40 буря все ще перебуває на рівні G3, який уже може впливати на північні області України.

Однак, північного сяйва ми не побачимо. І не лише тому, що зараз день, а Україна здебільшого закрита густими хмарами. Рід у тім, що основний "удар" прийшовся на Північну Америку. За повідомленнями очевидців, які наводить Spaceweather, у Канаді полярні сяйва з'явились одразу після заходу сонця й не припиняються досі.



Ця схема показує області планети, де зараз можна бачити північне сяйво, яке є наслідком магнітної бурі 30 вересня / Зображення NOAA/SpaceWeatherLive

Чому відбувається ця магнітна буря?

Вчені не повідомляли про жоден корональний викид маси, тож найімовірніше причиною є дві корональні діри, які відкрилися на Сонці недалеко одна від одної, викидаючи на Землю збільшену кількість сонячного вітру. CH1320 перебуває в районі екватора, тоді як CH1321 розмістилась трохи південніше. Ці об'єкти пов'язані з явищем CIR – ударними хвилями, які утворюються шляхом об'єднання базового сонячного вітру з посиленим випромінюванням корональної діри. Зазвичай це викликає збурення рівня G1 або G2, але у дуже рідкісних випадках може сягати G3.

Саме такий рідкісний випадок спостерігається зараз. Його назва – ефект Рассела-Макферрона. Протягом тижнів навколо рівнодення магнітне поле Сонця може з'єднуватися з магнітним полем Землі, що дозволяє сонячному вітру набагато легше проникати в магнітосферу Землі. Саме це з'єднання може живити сліпучі полярні сяйва без необхідності корональних викидів.

Що далі?

Науковці не публікували жодних конкретних прогнозів щодо припинення чи продовження цієї бурі, але дані NOAA наразі показують відсутність будь-яких збурень завтра, 1 жовтня.