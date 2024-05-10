Потужний викид корональної маси Сонця найближчим часом досягне Землі

Субота, як очікується, буде неспокійною для нашої планети, адже 11 травня очікується геомагнітна буря, яка стане наслідком кількох викидів корональної маси на Сонці. Ці вибухи почалися 7 травня й тривали аж до 9 травня. Очікується, що CME об'єднаються в один безперервний потік і почнуть прибувати до планети десь наприкінці 10 травня.

Останні кілька тижнів Сонце особливо активне, адже спалахи відбуваються набагато частіше, ніж зазвичай, а потужність їхня рідно падає нижче класу M. Нещодавно ми бачили кілька дуже потужних спалахів класу X, найпотужніших вибухів, що їх здатна продукувати наша зоря.

Дивіться також Потужні спалахи сталися на Сонці цими вихідними, і перші наслідки вже вдарили по Землі

Чого нам чекати

Зазвичай викиди корональної маси подорожують від Сонця до планети від 1 до 5 днів, залежно від їхньої потужності та, як наслідок, швидкості. Хоча наші технології не можуть передбачати такі події з високою точністю, аналіз показує, що слід очікувати збурення з силою G4 (максимально можлива – G5).

Судячи з того, що магнітометри, розташовані по всій планеті, вже почали потроху реагувати на зміну магнітного поля Землі, геомагнітну бурю можна вважати розпочатою – перші CME уже зіткнулися з магнітним полем.

Ось один зі спалахів класу M, який стався 7 травня в групі сонячних плям 3664 й був спрямований у бік Землі:

Магнітні бурі можуть мати деякі наслідки:

Вплив на електромережі: сильні магнітні бурі можуть призводити до збоїв у роботі електромереж, а також до пошкодження трансформаторів та інших компонентів. Однак трапляється це досить рідко і в невеликих масштабах. Це пов'язано з тим, що потоки частинок генерують зайві електричні струми.

сильні магнітні бурі можуть призводити до збоїв у роботі електромереж, а також до пошкодження трансформаторів та інших компонентів. Однак трапляється це досить рідко і в невеликих масштабах. Це пов'язано з тим, що потоки частинок генерують зайві електричні струми. Вплив на супутники: магнітні бурі можуть негативно впливати на роботу супутників, що може призводити до перебоїв у телекомунікаціях, навігації та інших системах.

магнітні бурі можуть негативно впливати на роботу супутників, що може призводити до перебоїв у телекомунікаціях, навігації та інших системах. Небезпека для МКС та найвищих літаків: астронавти на МСК найменш захищені, адже вони, хоч і перебувають в межах магнітного поля, все ж знаходяться далі від поверхні планети. Те саме стосується й пасажирів висотних літаків.

астронавти на МСК найменш захищені, адже вони, хоч і перебувають в межах магнітного поля, все ж знаходяться далі від поверхні планети. Те саме стосується й пасажирів висотних літаків. Вплив на людей: деякі люди заявляють, що можуть відчувати негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я. Це проявляється, за їхніми словами, у вигляді головного болю, запаморочення, втоми, порушення сну, а також загострення хронічних захворювань. Але найновіші дослідження не виявили такого зв'язку. Вчені дійшли висновку, що насправді погане самопочуття виникало з інших причин, а люди просто пов'язували його зі спалахами на Сонці. Коли ж таких спалахів не було, вони знаходили іншу причину.

деякі люди заявляють, що можуть відчувати негативний вплив магнітних бур на своє здоров'я. Це проявляється, за їхніми словами, у вигляді головного болю, запаморочення, втоми, порушення сну, а також загострення хронічних захворювань. Але найновіші дослідження не виявили такого зв'язку. Вчені дійшли висновку, що насправді погане самопочуття виникало з інших причин, а люди просто пов'язували його зі спалахами на Сонці. Коли ж таких спалахів не було, вони знаходили іншу причину. Полярні сяйва: збурення в магнітосфері викликають красиві сяйва в небі, що є найчастішим наслідком таких подій.

На жаль, поки що важко сказати, як довго триватиме магнітна буря.