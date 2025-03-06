Магнітні бурі у березні: якою буде космічна погода на початку місяця

Перші дні березня, як і очікували вчені, виявилися спокійними. Прогнози не передбачали великих подій у перші дні місяця, але залишали ймовірність слабкого збурення в другій половині тижня через потік сонячної плазми, який пролітав повз. Ми уточнюємо ситуацію щодо цього коронального викиду маси.

Цей матеріал було оновлено 6 березня, щоб наприкінці тексту додати інформацію про викид, який 4-5 березня пролітав повз Землю. Оригінальний матеріал подано на початку статті.

Чого чекати у перший тиждень місяця

Учені пишуть, що з 28 лютого по 2 березня не спостерігали явно спрямованих на Землю корональних викидів маси (КВМ). Однак першого березня на Сонці спалахнула магнітна нитка, яка викинула плазму в космос і може зачепити нас лише злегка своїм краєм, пролітаючи повз. Зараз важко сказати, чи це дійсно станеться, проте є імовірність, що вже завтра, 4 березня, незначна кількість зоряної матерії зіткнеться з магнітним полем нашої планети, спричиняючи збурення найслабшого рівня G1, пише 24 Канал.

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Спостерігачі за небом у високих широтах повинні бути напоготові, очікуючи незначних полярних сяйв. Однак всі, хто не живе на далекій півночі, жодним чином не відчують впливу цих збурень. Не вплинуть вони й на Україну.

Варто зазначити, що найближчим часом, поки Сонце не прокрутиться трохи далі, нам майже немає чого боятися, бо всі сонячні плями, які випускають спалахи і викиди, скупчилися на північному сході та на заході сонячного диска. Це означає, що будь-які КВМ з великою імовірністю летітимуть убік, а не на нас. Зараз немає жодної спрямованої на Землю плями.



Карта сонячних плям станом на 3 березня 2025 року / Фото SpaceWeather/NASA

Що стосується корональних дір, то зараз на оберненому до нас боці спостерігають лише одну корональну діру. Вона знаходиться у північно-західному регіоні й не впливає на нас. Вона отримає шанс посилити свій вплив приблизно після 5-6 березня, коли зоря обернеться достатньо, щоб діра тепер дивилась на нас. Звісно, це за умови, що корональна діра до того часу не зникне.

Корональні діри, нагадаємо, це області у сонячній короні, де густина й температура плазми знижується, а магнітне поле послаблюється. Густина в таких областях може бути приблизно в сто разів меншою, ніж у звичайних областях корони. Це призводить до того, що сонячні протони значно легше витікають у космос в зонах корональних дір, тим самим збільшуючи кількість базового сонячного вітру (стабільного потоку частинок, які зоря випускає постійно). Такі частинки також взаємодіють із магнітним полем Землі, але, на відміну від короткочасних і потужних КВМ, вони надходять у значно меншій кількості, а тому можуть спричиняти лише найслабші магнітні бурі – зазвичай рівня G1.

Таким чином можна підсумувати:

Можлива невелика магнітна буря 4 березня, не більше G1, без впливу на Україну.

Сильних збурень не буде до кінця тижня.

Можливі незначні коливання в магнітосфері після 5 березня, якщо корональна діра не розпадеться й викидатиме достатньо сонячних протонів.

Уточнення щодо ситуації з сонячним викидом

Як і очікувалося, корональний викид маси не завдав прямого удару по планеті, коли почав проходити повз неї 4 березня. Магнітної бурі в цей день не було, однак наземні датчики фіксували незначне зростання активності через невелику кількість додаткового сонячного вітру.

Що стосується корональної діри, яка оберталась разом із Сонцем у наш бік (CH1274 на зображенні нижче), то вона значно збільшилась у розмірах, але не є дуже активною. На момент написання цього доповнення загальна кількість сонячного вітру (так званий Kp-індекс) не досягає навіть позначки 2, тоді як найслабша магнітна буря рівня G1 відповідає Kp-індексу 5.



Корональні діри станом на 6 березня / Фото NASA/Обсерваторія сонячної динаміки/SpaceWeather

Ще одна корональна діра, CH1275, повільно обертається трохи нижче екватора з західного боку. Вона буде звернена до нас приблизно з 9 березня. Її випромінювання досягне Землі в межах п'яти днів, але поки що немає даних про те, наскільки вона активна.

Враховуючи, що з 3 по 5 березня не було жодних викидів сонячної матерії, явно спрямованих на нас, це означає, що найближчим часом магнітної бурі на Землі все ще не буде.

Нагадуємо, що 24 Канал готує щотижневі прогнози космічної погоди, оскільки прогнозування магнітних збурень можливе лише в цих короткострокових межах. Ми оновимо цей матеріал у понеділок, щоб додати прогноз на період з 10 по 16 березня.