Цей матеріал було оновлено 6 березня, щоб наприкінці тексту додати інформацію про викид, який 4-5 березня пролітав повз Землю. Оригінальний матеріал подано на початку статті.
Чого чекати у перший тиждень місяця
Учені пишуть, що з 28 лютого по 2 березня не спостерігали явно спрямованих на Землю корональних викидів маси (КВМ). Однак першого березня на Сонці спалахнула магнітна нитка, яка викинула плазму в космос і може зачепити нас лише злегка своїм краєм, пролітаючи повз. Зараз важко сказати, чи це дійсно станеться, проте є імовірність, що вже завтра, 4 березня, незначна кількість зоряної матерії зіткнеться з магнітним полем нашої планети, спричиняючи збурення найслабшого рівня G1, пише 24 Канал.
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Спостерігачі за небом у високих широтах повинні бути напоготові, очікуючи незначних полярних сяйв. Однак всі, хто не живе на далекій півночі, жодним чином не відчують впливу цих збурень. Не вплинуть вони й на Україну.
Варто зазначити, що найближчим часом, поки Сонце не прокрутиться трохи далі, нам майже немає чого боятися, бо всі сонячні плями, які випускають спалахи і викиди, скупчилися на північному сході та на заході сонячного диска. Це означає, що будь-які КВМ з великою імовірністю летітимуть убік, а не на нас. Зараз немає жодної спрямованої на Землю плями.
Карта сонячних плям станом на 3 березня 2025 року / Фото SpaceWeather/NASA
Що стосується корональних дір, то зараз на оберненому до нас боці спостерігають лише одну корональну діру. Вона знаходиться у північно-західному регіоні й не впливає на нас. Вона отримає шанс посилити свій вплив приблизно після 5-6 березня, коли зоря обернеться достатньо, щоб діра тепер дивилась на нас. Звісно, це за умови, що корональна діра до того часу не зникне.
Корональні діри, нагадаємо, це області у сонячній короні, де густина й температура плазми знижується, а магнітне поле послаблюється. Густина в таких областях може бути приблизно в сто разів меншою, ніж у звичайних областях корони. Це призводить до того, що сонячні протони значно легше витікають у космос в зонах корональних дір, тим самим збільшуючи кількість базового сонячного вітру (стабільного потоку частинок, які зоря випускає постійно). Такі частинки також взаємодіють із магнітним полем Землі, але, на відміну від короткочасних і потужних КВМ, вони надходять у значно меншій кількості, а тому можуть спричиняти лише найслабші магнітні бурі – зазвичай рівня G1.
Таким чином можна підсумувати:
- Можлива невелика магнітна буря 4 березня, не більше G1, без впливу на Україну.
- Сильних збурень не буде до кінця тижня.
- Можливі незначні коливання в магнітосфері після 5 березня, якщо корональна діра не розпадеться й викидатиме достатньо сонячних протонів.
Уточнення щодо ситуації з сонячним викидом
Як і очікувалося, корональний викид маси не завдав прямого удару по планеті, коли почав проходити повз неї 4 березня. Магнітної бурі в цей день не було, однак наземні датчики фіксували незначне зростання активності через невелику кількість додаткового сонячного вітру.
Що стосується корональної діри, яка оберталась разом із Сонцем у наш бік (CH1274 на зображенні нижче), то вона значно збільшилась у розмірах, але не є дуже активною. На момент написання цього доповнення загальна кількість сонячного вітру (так званий Kp-індекс) не досягає навіть позначки 2, тоді як найслабша магнітна буря рівня G1 відповідає Kp-індексу 5.
Корональні діри станом на 6 березня / Фото NASA/Обсерваторія сонячної динаміки/SpaceWeather
Ще одна корональна діра, CH1275, повільно обертається трохи нижче екватора з західного боку. Вона буде звернена до нас приблизно з 9 березня. Її випромінювання досягне Землі в межах п'яти днів, але поки що немає даних про те, наскільки вона активна.
Враховуючи, що з 3 по 5 березня не було жодних викидів сонячної матерії, явно спрямованих на нас, це означає, що найближчим часом магнітної бурі на Землі все ще не буде.