Магнітні бурі у липні: Сонце вдарить по Землі з першого ж дня

Наближається новий місяць, а це означає, що настав час оновлювати прогнози космічної погоди. У цьому матеріалі говоримо про те, чого слід очікувати від Сонця та магнітосфери Землі у перший тиждень липня.

Липень почнеться з магнітної бурі

Як повідомляють учені, до Землі наближається корональний викид маси, який вирвався з нашої зорі 28 червня. Це був спалах класу C4 з сонячної плями AR4126. Очікується, що ввечері 1 червня або вночі 2 червня до нас прибуде незначна порція сонячної матерії, яка спричинить слабку геомагнітну бурю. Найімовірніше, вона обмежиться рівнем G1, пише 24 Канал.

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Вчені не передбачають нічого серйознішого за полярні сяйва у високих широтах. В Україні такі збурення не відчутні.

29 червня жодних викидів у наш бік не спостерігалося.

30 червня на Сонці поки що взагалі не зафіксували жодного викину, навіть найслабшого.

Це означає, що принаймні до третього червня, а в кращому випадку й до п'ятого червня, нам не загрожують великі магнітні бурі.

Нагадаємо, у випадку викиду корональної маси Сонця, зоряна матерія рухається до нас у середньому протягом трьох днів. Повільні потоки можуть добиратись до планети всі 5 днів, а найшвидші дістаються навіть за добу, хоча такі трапляються вкрай рідко.

Потенційні загрози

Наразі на Сонці спостерігають одну корональну діру CH1304. Вона може підвищувати кількість сонячного вітру, який плине в наш бік. Очікується, що її вплив ми можемо відчувати приблизно 2-4 липня. Корональні діри зазвичай провокують ударні хвилі – коли швидкий потік випромінювання наздоганяє попереднє повільне, об'єднується і таким чином посилюється. Корональні діри зазвичай спричиняють слабкі збурення – від G1 до G2.

G1 або незначний рівень . На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив.

. На цьому рівні можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах. Мігруючі тварини здатні відчувати навіть цей найслабший вплив. G2 або помірний рівень. У високоширотних енергосистемах можуть виникати аварійні ситуації з напругою, тривалі шторми можуть спричинити пошкодження трансформаторів. Космічні апарати можуть потребувати коригування положення, оскільки через роздування атмосфери Землі внаслідок бурі можливе їхнє падіння з орбіти. Тут уже відчувається вплив на радіосигнали на планеті, які можуть згасати на високих широтах. Полярне сяйво спускається до 55 градусів широти.



Карта корональних дір та сонячних плям станом на 30.06.2025 / Фото SDO/solen.info

Що стосується сонячних плям, то найближчою до нас є AR4122, але вчені зазначають, що вона зараз перебуває в процесі розпаду й останнім часом не продукувала спалахів.

Пляма AR4126, відповідальна за першу магнітну бурю липня, прямує до східного краю видимого сонячного диска, тому скоро заховається за край.

Регіон плями 4127 з'явився 27 червня і був помічений супутником через 2 дні. Плями розвиваються й обертаються прямо до нас. Вони можуть у майбутньому продукувати спалахи та викиди.

Аналогічна історія з 4128 – з'явилися 27 червня, були помічені через 2 дні. Розвиваються й ростуть, прямуючи "обличчям" до Землі.

Всі інші плями – тихі й стабільні. Деякі розпадаються.

Хоча наука не вміє прогнозувати появу спалахів і чи завершаться вони викидами, можна обережно припустити, що найближчий тиждень найбільшу загрозу для нас становлять AR4127 та AR4128.