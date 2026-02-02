Магнітні бурі у лютому: місяць починається з надзвичайних подій

Кінець січня та початок лютого 2026 року стали періодом різкого зростання сонячної активності. Новоутворена активна область AR4366 за лічені дні перетворилася на один із найпотужніших регіонів поточного сонячного циклу, продукуючи серії сильних спалахів і привертаючи увагу науковців та спостерігачів по всьому світу.

Які події відбулися на Сонці?

Наприкінці 31 січня 2026 року активна область AR4366 лише починала з’являтися у північно-східному квадранті сонячного диска. Спочатку вона демонструвала помірну активність, обмежуючись слабкими спалахами класу C. Проте вже за кілька годин, коли в Україні наступило 1 лютого, структура регіону ускладнилася. Магнітна конфігурація в цей момент уже вказувала на потенціал для значно потужніших подій, що згодом і сталося, пише 24 Канал.

Регіон плям швидко зростав як у розмірах, так і в магнітній складності. Часті спалахи на нижній межі M-класу швидко стали нормою, а вже 1 лютого було зафіксовано потужний вибух M6.6. На цьому етапі AR4366 перейшла в категорію потенційних джерел подій класу X – найенергійніших сонячних спалахів.

Справжній перелом стався ввечері 1 лютого та на початку доби 2 лютого. Регіон видав імпульсний спалах класу X8.1, який досяг піку о 01:57 за Києвом, про що повідомляє SolarHam. Це третій за потужністю спалах у поточному 25-му сонячному циклі, поступаючись лише подіям жовтня 2024 року та травня 2024 року. Незабаром після цього було зафіксовано ще один X-клас спалах – X2.8, а також серію сильних M-клас подій, зокрема M9.8 та M6.6.



Так виглядав найбільший спалах з AR4366, що досяг сили X8.1 / Фото SDO/NASA

Вранці та вдень 2 січня ситуація майже не змінилася, за винятком того, що спалахи стали дещо менш потужними:

Спочатку вчені спостерігали спалах M5.27.

Потім X1.65 о 10:33 ранку.

Через кілька годин стався спалах сили M6.77.

Хороші новини: чи будуть магнітні бурі з 2 по 8 лютого?

Попри вражаючу енергетичність, більшість спалахів не супроводжувалися значними корональними викидами маси. Магнітне поле регіону настільки сильне, що фактично утримує плазму, не дозволяючи їй вирватись у міжпланетний простір. Навіть спалах X8.1, який супроводжувався виверженням великого філаменту та корональною хвилею, породив лише слабкий, малопомітний CME з північно-східним напрямком, який нам не загрожує.

Це означає, що наразі серйозних геомагнітних бур на Землі не прогнозується, пише Spaceweather.

Натомість solen.info все ж залишає невеликий шанс того, що потік протонів якимось чином зачепить нас 4 або 5 лютого.

Для мисливців за полярними сяйвами така ситуація виглядає розчаровуюче – яскраві спалахи є, але без явно спрямованих у бік Землі викидів плазми вони майже не мають ефекту для атмосфери планети.

Планета вже зіткнулася з радіовипромінюванням, яке подорожує зі швидкістю світла, на відміну від потоків плазми. Екстремальне ультрафіолетове випромінювання від спалаху іонізувало верхні шари земної атмосфери. Це, у свою чергу, спричинило короткохвильове радіозатьмарення з центром у Південній Атлантиці, яке торкнулося меж Південної Америки та Африки.

Що стосується більш далеких прогнозів, то вони залежатимуть від фактичних майбутніх спалахів та викидів. Потоки корональної маси подорожують до нас у середньому три дні, хоча найшвидші можуть досягати навіть за добу. Немає сумніву, що AR4366 не заспокоїться найближчим часом. Питання лиш у тому, чи прорвуться її виверження назовні. Потенціал регіону далеко не вичерпаний. AR4366 поступово рухається в бік Землі, тож якщо її магнітна "клітка" ослабне, наступні спалахи можуть супроводжуватися значно потужнішими корональними викидами, які вже точно полетять до нас.

В усьому іншому все виглядає спокійно, тому жодні інші причини не запустять магнітні бурі на Землі найближчим часом.