Що відбувається на Сонці й чому це важливо?

Наприкінці січня астрономи помітили нову сонячну пляму, якій дали позначку AR4366. Вона поступово з'являлася в північно-східному квадранті зірки, але спочатку продукувала лише незначні спалахи класу C. Проте ситуація швидко змінилася. Протягом наступних 12 годин область розширилася як за розміром, так і за магнітною складністю, набувши бета-дельта конфігурації магнітного поля, пише 24 Канал.

Перший серйозний сигнал надійшов 1 лютого, коли регіон згенерував спалах класу M6.6. Цей момент став початком цілого ряду подій, набуваючи щоразу вищої і вищої загрози. Наступні години перетворили звичайний день на справжнє космічне шоу. Протягом неділі сонячна пляма 4366 випустила щонайменше п'ятнадцять спалахів класу M та декілька екстремально потужних викидів класу X.



Так виглядає група плям AR4366 / Фото SDO/NASA

Найбільшим став імпульсний спалах X8.1, який досяг максимуму 1 лютого, пише Spaceweather. За показником пікового рентгенівського випромінювання це третя найсильніша подія поточного 25-го сонячного циклу. Рентгенівське випромінювання від події мало вторинний пік на рівні X1.5 приблизно о 02:22 за Києвом 2 лютого.

Для порівняння: попереду нього лише спалах X9.0 від регіону 3842, зафіксований 3 жовтня 2024 року, та спалах X8.7 від регіону 3664, що стався 14 травня 2024 року.

Незабаром після цього регіон 4366 продемонстрував ще один потужний викид – спалах класу X2.8, зареєстрований о 02:36 того ж дня.

Загалом за добу активна область згенерувала справжню серію: спалахи M5.27, M9.8, X2.92, X8.11, X1.04 та M6.64 – безпрецедентна демонстрація сонячної енергії.

Хоча цей вибух X8.11 може здаватися невеликим, його розміри в рази перевищують розміри Землі: дивіться відео

The X8.11 flare from AR 4366 has generated a CME which may have Earth-directed components. You can see a clear shockwave traveling outwards from the site of the flare. It is too early to say if this CME will be heading away from Earth or if we may receive a glancing blow. pic.twitter.com/9iDJMxtaLa — Vincent Ledvina (@Vincent_Ledvina) February 2, 2026

Що відомо про корональні викиди маси?

Попри вражаючу яскравість і кількість цих подій, супутникові коронографи виявили лише слабкий викид корональної маси, спрямований на північний схід, відзначає SolarHam. Це стало певним розчаруванням для любителів полярних сяйв, які сподівалися побачити їх в найближчі ночі. Причина такої "стриманості" криється в унікальній магнітній структурі регіону.

Магнітне поле області 4366 виявилося настільки потужним, що фактично "замкнуло" плазму в клітку, запобігаючи повноцінним викидам корональної маси. Навіть спалах X8.1, який супроводжувався виверженням великого філаменту холодного матеріалу та корональною хвилею, не зміг запустити значний викид корональної маси.

Навіть через години після цієї події та інших на коронографічних зображеннях не виявлено нічого істотного. Це означає, що жоден зі спалахів не несе загрози для Землі.

Чого чекати далі?

Водночас ситуація може змінитися найближчими днями. Сонячна пляма 4366 продовжує обертатися разом із Сонцем і невдовзі займе позицію, коли буде спрямована безпосередньо на Землю. Регіон зберігає бета-гамма-дельта конфігурацію магнітного поля – найскладнішу та найнебезпечнішу з точки зору генерації потужних спалахів.

Якщо магнітна "клітка" послабшає або регіон змінить свою структуру, майбутні спалахи можуть запустити викиди корональної маси в наш бік. Саме такі події є ключовим інгредієнтом для створення геомагнітних бур та потенціалу для поширених полярних сяйв, які можна спостерігати навіть у середніх широтах.

Експерти прогнозують, що регіон 4366 збереже активність найближчими днями. Ймовірність нових потужних спалахів, включаючи додаткові події класу X, залишається високою. Якщо асоційований з одним із майбутніх спалахів викид корональної маси дійсно буде спрямований до Землі, його прибуття очікується приблизно 4 – 5 лютого.