Что происходит на Солнце и почему это важно?

В конце января астрономы заметили новое солнечное пятно, которому дали отметку AR4366. Оно постепенно появлялось в северо-восточном квадранте звезды, но сначала продуцировало лишь незначительные вспышки класса C. Однако ситуация быстро изменилась. В течение следующих 12 часов область расширилась как по размеру, так и по магнитной сложности, приобретя бета-дельта конфигурации магнитного поля, пишет 24 Канал.

Первый серьезный сигнал поступил 1 февраля, когда регион сгенерировал вспышку класса M6.6. Этот момент стал началом целого ряда событий, приобретая каждый раз высшую и высшую угрозу. Следующие часы превратили обычный день в настоящее космическое шоу. В течение воскресенья солнечное пятно 4366 выпустило по меньшей мере пятнадцать вспышек класса M и несколько экстремально мощных выбросов класса X.



Так выглядит группа пятен AR4366 / Фото SDO/NASA

Самой большой стала импульсная вспышка X8.1, которая достигла максимума 1 февраля, пишет Spaceweather. По показателю пикового рентгеновского излучения это третье сильнейшее событие текущего 25-го солнечного цикла. Рентгеновское излучение от события имело вторичный пик на уровне X1.5 примерно в 02:22 по Киеву 2 февраля.

Для сравнения: впереди него только вспышка X9.0 от региона 3842, зафиксирована 3 октября 2024 года, и вспышка X8.7 от региона 3664, произошедшая 14 мая 2024 года.

Вскоре после этого регион 4366 продемонстрировал еще один мощный выброс – вспышка класса X2.8, зарегистрирована в 02:36 того же дня.

Всего за сутки активная область сгенерировала настоящую серию: вспышки M5.27, M9.8, X2.92, X8.11, X1.04 и M6.64 – беспрецедентная демонстрация солнечной энергии.

Что известно о корональных выбросах массы?

Несмотря на впечатляющую яркость и количество этих событий, спутниковые коронографы обнаружили лишь слабый выброс корональной массы, направленный на северо-восток, отмечает SolarHam. Это стало определенным разочарованием для любителей полярных сияний, которые надеялись увидеть их в ближайшие ночи. Причина такой "сдержанности" кроется в уникальной магнитной структуре региона.

Магнитное поле области 4366 оказалось настолько мощным, что фактически "заперло" плазму в клетку, предотвращая полноценные выбросы корональной массы. Даже вспышка X8.1, которая сопровождалась извержением большого филамента холодного материала и корональной волной, не смогла запустить значительный выброс корональной массы.

Даже спустя часы после этого события и других на коронографических изображениях не обнаружено ничего существенного. Это означает, что ни одна из вспышек не несет угрозы для Земли.

Чего ждать дальше?

В то же время ситуация может измениться в ближайшие дни. Солнечное пятно 4366 продолжает вращаться вместе с Солнцем и вскоре займет позицию, когда будет направлено непосредственно на Землю. Регион сохраняет бета-гамма-дельта конфигурацию магнитного поля – самую сложную и опасную с точки зрения генерации мощных вспышек.

Если магнитная "клетка" ослабеет или регион изменит свою структуру, будущие вспышки могут запустить выбросы корональной массы в нашу сторону. Именно такие события являются ключевым ингредиентом для создания геомагнитных бурь и потенциала для распространенных полярных сияний, которые можно наблюдать даже в средних широтах.

Эксперты прогнозируют, что регион 4366 сохранит активность в ближайшие дни. Вероятность новых мощных вспышек, включая дополнительные события класса X, остается высокой. Если ассоциированный с одной из будущих вспышек выброс корональной массы действительно будет направлен к Земле, его прибытие ожидается примерно 4 – 5 февраля.