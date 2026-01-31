Этот невидимый поток формирует условия, в которых функционирует техника, развивается наука и существует каждый человек. Так что же такое солнечный ветер и как он влияет на Землю? 24 Канал собрал главные факты, которые нужно найти.

Смотрите также Из чего состоят нейтронные звезды и почему они привлекают к себе так много внимания

Как устроен солнечный ветер и почему его активность способна изменить нашу повседневность?

Солнечный ветер – это непрерывный поток ионизированных частиц, преимущественно электронов, протонов и альфа-частиц, вылетающих из раскаленной солнечной короны. Эти частицы движутся со скоростью от 300 до 1200 километров в секунду, распространяясь во всех направлениях Солнечной системы.

Наука выделяет два основных состояния этого явления: медленный ветер, имеющий скорость около 300 – 500 километров в секунду и температуру около 100 000 кельвинов, и быстрый ветер, который разгоняется до 750 километров в секунду при температуре 800 000 кельвинов.

Граница, где солнечный материал окончательно преодолевает магнитное притяжение звезды и выходит в открытый космос, называется поверхностью Альвена. Недавние данные зонда Parker Solar Probe позволили ученым впервые создать детальные карты этой подвижной границы. Оказалось, что во время пиков солнечной активности поверхность Альвена становится неровной и "грубой", а ее размеры меняются в зависимости от 11-летнего цикла Солнца. Сейчас мы находимся в фазе максимума этого цикла, который должен завершиться, по предположениям, где-то в пределах 2026 года. Именно по этой причине количество вспышек и мощных выбросов корональной массы сейчас является рекордным.

Как Земля защищается?

Земля имеет мощную естественную защиту – магнитосферу. Этот магнитный щит отклоняет основную массу заряженных частиц, заставляя их огибать планету. Однако часть энергии все же проникает в верхние слои атмосферы, особенно в районе полюсов, где магнитные линии сходятся. Именно там возникает полярное сияние – визуальный результат взаимодействия солнечного ветра с газами нашей атмосферы. Кислород при столкновении дает зеленый или красный свет, а азот – синие и фиолетовые оттенки.

Во время особо мощных возмущений "овал сияния" расширяется, что позволяет наблюдать это явление даже в средних широтах, в частности в Украине, где оно часто приобретает редкий розово-красный цвет.

Несмотря на красоту ночного неба, солнечная активность создает серьезные технические вызовы:

Мощные радиационные бури могут приводить к серьезным сбоям в работе спутников и навигационных систем.

Электроника на орбите страдает от "одиночных сбоев", вызванных попаданием высокоэнергетических частиц в микросхемы.

Особенно уязвимы низкоорбитальные аппараты, такие как Starlink. Геомагнитные бури нагревают верхние слои атмосферы, заставляя их расширяться, что увеличивает сопротивление воздуха и заставляет спутники терять высоту. Из-за этого они могут просто упасть на планету, если вовремя не принять меры.

Влияет ли это на здоровье человека?

Для людей на поверхности Земли атмосфера служит надежным фильтром, однако косвенное влияние магнитных возмущений остается темой для дискуссий. Одни ученые не находят никаких свидетельств вреда возмущений, тогда как другие, который гораздо меньше, утверждают обратное. Их исследования указывают на рост количества сердечных приступов и инсультов в периоды высокой геомагнитной активности, поскольку нервная система и кровообращение якобы могут реагировать на изменения магнитного поля. Метеозависимые люди часто жалуются на головную боль, тревожность и бессонницу из-за якобы изменения уровня мелатонина. Однако пока доказательства этих воздействий выглядят неубедительно.

Профессиональные риски существуют для экипажей самолетов на полярных маршрутах и астронавтов, которые получают повышенную дозу ионизирующего излучения.

Современная наука, используя данные аппаратов Parker Solar Probe, Solar Orbiter и миссии Wind, учится точнее прогнозировать космическую погоду. Это критически важно для защиты энергосистем, ведь сильные бури способны индуцировать токи в линиях электропередач, что иногда приводит к масштабным аварийным отключениям.

Хотя солнечный ветер является неотъемлемой частью жизни Солнечной системы, понимание его природы помогает человечеству адаптировать свои технологии к капризам нашей звезды.