Какие угрозы несет лунная поверхность для колонистов?

Впервые со времен эпохи Apollo люди готовятся не просто посетить Луну, а жить и работать там в течение длительного времени. Программа Artemis, инициирована США, кардинально меняет подход к освоению спутника, переходя от кратковременных высадок к созданию постоянного форпоста, пишет 24 Канал.

В отличие от предыдущих миссий, которые оставляли только флаги и отпечатки ботинок, новая стратегия предусматривает длительное присутствие человека, начиная с южного полюса Луны. Этот путь начался с успешного испытания системы SLS и корабля Orion в 2022 году. А уже 1 апреля 2026 года стартовала миссия Artemis 2, в рамках которой четверо астронавтов осуществляют десятидневный полет вокруг Луны, чтобы проверить работу систем жизнеобеспечения и навигации в условиях глубокого космоса.

Далеко идущие планы NASA включают инвестиции в размере 20 миллиардов долларов в строительство лунной базы. Этот объект станет полигоном для изучения того, как человечество может функционировать за пределами Земли, что в будущем откроет дорогу к Марсу.

Однако жизнь на Луне бросит вызов каждой системе человеческого организма из-за воздействия уникального набора факторов, который ученые суммарно называют космическим экспозомом.

Он включает низкую гравитацию, составляющую лишь одну шестую от земной, постоянное космическое излучение, резкие температурные колебания и токсичную лунную пыль.

К этому добавляются психологические факторы: изоляция, нарушение циклов сна и длительное пребывание в ограниченном пространстве.

Слабое магнитное поле

Одной из главных опасностей является отсутствие защитного магнитного поля Земли. Вне его пределов астронавты подвергаются интенсивному космическому облучению, которое способно повреждать ДНК, подавлять иммунитет и негативно влиять на мозг и сердечно-сосудистую систему. Оно способно проникать через обшивку кораблей и изменять структуру клеток, что может привести к мутациям и повысить риск развития рака и других заболеваний.

Низкая гравитация

Пониженная гравитация также меняет механику движения крови, кислорода и других жидкостей в организме. В частности, нарушается доставка глюкозы и кислорода к мозгу, что со временем может привести к неврологическим и сосудистым расстройствам. Для понимания этих процессов ученые используют концепцию, рассматривающую мозг, сердце, мышцы, кости и иммунную систему как единое целое, где сбой в одном звене неизбежно вызывает цепную реакцию в других.

Коварство физиологических изменений в космосе заключается в том, что они часто развиваются незаметно. Астронавты могут чувствовать себя хорошо, пока внутренние проблемы накапливаются, проявляясь лишь спустя месяцы или даже годы. Поэтому NASA делает ставку на постоянный мониторинг состояния здоровья и внедрение профилактических мер.

Физические упражнения остаются основой выживания – на Международной космической станции экипаж тратит на них около двух часов ежедневно. Однако для Луны тренажеры придется перепроектировать под условия частичной гравитации, которая влияет на мышцы и кости так же губительно, как и ее отсутствие.

Как известно, астронавтов, которые возвращаются из космоса, выносят на носилках или везут в креслах, поскольку после длительного пребывания в невесомости их мышцы атрофируются даже при наличии физических упражнений. Эти изменения включают адаптацию сенсорной вестибулярной системы и потерю мышечной массы, что требует времени для реадаптации к земной гравитации. Некоторым даже приходится заново учиться ходить.

Питание

Важную роль будет играть и персонализированное питание, которое будет поддерживать прочность костей и устойчивость к радиации. Возможно, часть рациона, например свежие овощи, будут выращивать непосредственно в оранжереях лунной базы.

Ученые уже проводили исследования, которые показали, что выращивать пищу в марсианском и лунном реголите возможно, хотя и с некоторыми оговорками.

Как защитить астронавтов?

Среди экспериментальных методов защиты рассматривается создание искусственной гравитации с помощью специальных центрифуг.

Также планируется строительство защитных сооружений с использованием лунного реголита, что поможет уберечь жителей базы от радиации и микрометеоритов.

Кроме того, ученые рассматривают возможность поселения в лавовых трубах – больших пещерах, которые остались после застывания поверхности. Такие пещеры могут поддерживать более высокую температуру и получать меньшую дозу радиации или не получать ее совсем.

Постоянный сбор данных с помощью нательных сенсоров и передовой аналитики позволит выявлять первые признаки отклонений до того, как они станут критическими для миссии.

Хотя жизнь на Луне с видом на неподвижную Землю над безмолвным горизонтом кажется увлекательной, она потребует от людей максимальной адаптивности. Это не просто путешествие, а настоящий тест нашей биологии, успешное прохождение которого сделает нас действительно космическим видом. Понимание того, как выжить на Луне, поможет нам лучше осознать особенности жизни и на самой Земле.