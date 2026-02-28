Какие ароматы скрывают небесные тела и межзвездное пространство?

Одним из самых задокументированных является аромат Луны. Астронавты программы "Аполлон" описывали его как запах отработанного пороха. Это ощущение было настолько устойчивым, что кабины лунных модулей буквально пропитывались этим духом после каждой прогулки по поверхности, пишет 24 Канал.

Смотрите также Парад планет состоится в феврале: когда и как смотреть редкое событие

Исследователи объясняют это тем, что лунная пыль содержит химические связи, разорванные в результате ударов метеоритов. Когда эти частицы попадают внутрь корабля, они мгновенно реагируют с кислородом и влажностью воздуха, выделяя тот самый "пороховой" аромат.

Интересно, что на Земле лунный грунт ничем не пахнет, ведь он уже давно прошел стадию окисления.

Открытый космос, по словам жителей МКС, имеет выразительный металлический и едкий оттенок. Его сравнивают с запахом раскаленного металла, горячего мяса или испарений от сварки. Астронавт Дон Петтит вспоминал, что чувствовал приятный сладковатый аромат сварочного дыма, который напоминал ему работу с дуговым сварочным устройством в студенческие годы.

Ученые предполагают, что эти ароматы возникают из-за атомарного кислорода, который на низкой околоземной орбите "прилипает" к скафандрам и позже, во время регерметизации шлюза, реагирует с воздухом станции, образуя озон или специфические окисленные соединения.



Астронавты МКС постоянно сталкиваются с космическими запахами / Фото Depositphotos

Другие миры нашей системы пахнут куда менее приятно:

Кометы, по данным миссии "Розетта", имеют крайне резкий букет. Например, комета 67P/Чурюмова – Герасименко выделяет сероводород (запах тухлых яиц), аммиак (запахи конюшни), формальдегид и даже цианистый водород с легким оттенком горького миндаля.

Марс также может иметь сернистый аромат тухлых яиц, хотя из-за тонкой атмосферы он едва ощутим и локализован возле определенных пород. Он также встретит вероятных колонистов металлической остротой. Из-за высокого содержания оксида железа на поверхности современный Марс имеет ржавый, железный запах.

Спутник Сатурна Титан, богат углеводородами, по прогнозам ученых, пахнет сырой нефтью, бензином или растворителями. Это объясняется наличием тяжелых соединений, таких как бензол, создающих сладковатый, но тяжелый топливный фон.

Планеты-гиганты, такие как Юпитер и Сатурн, а также Венера, имеют в своем составе аммиак и сероводород. Это создает крайне неприятное сочетание, напоминающее тухлые яйца.

Спутник Ио вообще считается одним из самых смердящих мест в Солнечной системе из-за активного вулканизма и выбросов серы.

А чем же пахнет само Солнце? На самом деле ничем. Поскольку звезда состоит преимущественно из водорода и гелия, которые не имеют запаха, главным ощущением там был бы не аромат, а интенсивное ощущение палящего тепла и плазмы.

Или хотя бы где-то пахнет хорошо?

Однако Вселенная может быть и настоящим "десертом". В центре нашей Галактики, в огромном пылевом облаке Стрелец B2, обнаружена молекула этилформиата. Это соединение отвечает за вкус лесной малины и характерный аромат рома.



Молекулярное облако Стрелец B2 / Фото NASA, ESA, CSA, STScI, Адам Гинзбург

Хотя облако очень рассеянное и человеческий нос вряд ли смог бы что-то уловить, само наличие таких молекул свидетельствует о невероятном химическом разнообразии космоса.

Интересно, что NASA даже наняло специального химика-парфюмера Стива Пирса, чтобы тот воссоздал запах космоса в земных условиях для подготовки астронавтов к сенсорным сюрпризам во время будущих миссий.