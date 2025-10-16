Найновіші прогнози космічної погоди свідчать про наближення магнітної бурі. Науковці вже визначили її причину й приблизну потужність. Ось усе, що варто про це знати.

Що спричинить магнітну бурю 16 жовтня?

Як зазначають спостерігачі, протягом усього тижня активна сонячна пляма AR4246 вибухала щонайменше тричі, після чого прилади фіксували корональні викиди маси в бік Землі. Хоча кожен з них окремо є слабким і повільним, вони можуть об'єднатися та спричинити геомагнітну бурю класу G2, коли досягнуть планети 16 жовтня, пише 24 Канал з посиланням на Spaceweather.

Дивіться також Щось дивне відбувається з нашим Сонцем: учені кажуть, що воно чомусь знову стає активнішим

Станом на 12 годину земні магнітометри, які вимірюють взаємодію сонячного вітру з магнітним полем планети, ще не показують прибуття потоків сонячної речовини – Kp-індекс перебуває на позначці 1, тоді як найслабша магнітна буря рівня G1 відповідає показнику Kp 5.

Точний час початку бурі невідомий, як невідомо й те, чи точно вона буде. Існує невелика ймовірність, що сонячні викиди пролетять повз планету й не зачеплять нас.

Однак, якщо вони все ж влучать і магнітна буря рівня G2 почнеться, як зазначено на сайті NOAA, ми в Україні це навряд чи відчуємо. Річ у тім, що на цьому рівні будь-які ефекти виникають лише у високих широтах. Це, наприклад, аварійні ситуації в енергосистемах на півночі, пошкодження трансформаторів у випадку дуже тривалих штормів, потреба в корегуванні положення космічних апаратів, вплив на радіосигнали, а також полярні сяйва, які можуть спостерігатись у регіонах до 55 градусів широти. Цього недостатньо, щоб досягнути України, яка перебуває занадто далеко на півдні, щоб відчувати таку слабку магнітну бурю.

Що далі?

Згідно з прогнозом NOAA, ефекти магнітної бурі збережуться на рівні G1 і наступного дня, 17 жовтня. Це ще слабший рівень, при якому можливі слабкі коливання в електромережі через появу незначних додаткових струмів. Але запобіжники електростанцій не повинні спрацьовувати. Вплив на роботу супутників лише незначний. Полярне сяйво на цьому рівні можливе лише на найвищих північних широтах.

Новий викид прямує до нас

Зазначимо, що за даними solen.info, AR4246 також була джерелом кількох викидів 15 жовтня. Лише один із них – пов'язаний з тривалою подією M1.1 – спрямований на Землю. Наразі вчені не знають, якими будуть наслідки, оскільки потік ще не досягнув тієї точки в космічному просторі, після проходження якої супутники можуть проаналізувати кількість викинутої речовини, її швидкість та інші показники, які дозволяють прогнозувати магнітну бурю та її потужність.