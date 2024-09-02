Магнітні бурі у вересні: що прогнозують учені на перші дні місяця
Літо завершилось на спокійній ноті, адже Земля не переживала жодних збурень у своєму магнітному полі. Що ж очікує на нас далі?
Геомагнітні бурі 2-4 вересня
Найближчі три дні будуть такими ж спокійними, як і попередні. Вчені оцінюють імовірність настання навіть слабкої магнітної бурі у середніх широтах, де знаходиться Україна, всього в 1%, що є швидше символічним показником, щоб не подавати в звітах повний нуль. Тим більше не очікується й великих штормів.
Дивіться також Чи може потужна буря на Сонці знищити інтернет на Землі?
У високих широтах, які зачіпають лише найпівнічніші регіони України, слабка геомагнітна буря має 20-25% шанси здійнятися. Але вона не набуде великої сили, достатньої, щоб хоч якось зашкодити нашим технологіям.
Сонячна активність
- Що стосується сонячної активності, яка найменше піддається прогнозуванню, то вчені приблизно оцінюють імовірність сильних спалахів класу X лише у 10% протягом усіх трьох днів.
- Спалахи класу M очікуються з 60-відсотковою імовірністю, згідно з прогнозом.
- Маленькі спалахи класу C відбуваються на Сонці постійно і є фактично гарантованими – 99%
Ми також можемо звернутися до фактичних даних, і побачити, що сьогодні, 2 вересня, було на диво мало спалахів – у реєстрі можна знайти лише три записи, один з яких був класу M, а ще два – класу C.Варто зазначити, що останній спалах класу X був аж 14 серпня.
А що далі
Якщо говорити про найближчі тижні, то групи сонячних плям 3811 і 3813 розвернуться до Землі, що трохи підвищить імовірність викидів корональної маси в наш бік, і, як наслідок, геомагнітних збурень на планеті. Це великі плями, що мають високу магнітну активність. Хоча з нашого погляду вони можуть здаватися дрібними, насправді розміри більшості плям дорівнюють розмірам самої Землі, або й навіть значно їх перевищують.
Карта сонячних плям станом на 2 вересня 2024 року. Групи 3811 і 3813 повільно повертаються до Землі зліва. 3806 і 3808 майже точно вказують на нас / Фото SpaceWeatherLive
Саме сонячні відповідальні за спалахи та викиди корональної маси. Але варто зазначити, що наявність плям не обов'язково означає наявність спалахів, а виникнення спалаху не обов'язково закінчується корональним викидом маси. Нарешті, навіть якщо такий викид і буде, то далеко не факт, що він буде спрямований у бік Землі.
Сказати більш точно зараз неможливо, оскільки Сонце останні два роки дуже активне й нестабільне, а наші технології нездатні зрозуміти всю його складність. Однак, дивлячись на те, що великих спалахів не було вже пів місяця, можна припустити, що наша зоря нарешті проминула свій максимум і починає потроху знижувати активність. На жаль, щоб стверджувати це точно, вчені повинні зробити висновок лише з фактичних даних, тобто вже постфактум.Ця стаття буде доповнюватись протягом місяця з появою нових прогнозів.