Магнітні бурі у вересні: що прогнозують учені на перші дні місяця

Літо завершилось на спокійній ноті, адже Земля не переживала жодних збурень у своєму магнітному полі. Що ж очікує на нас далі?

Геомагнітні бурі 2-4 вересня

Найближчі три дні будуть такими ж спокійними, як і попередні. Вчені оцінюють імовірність настання навіть слабкої магнітної бурі у середніх широтах, де знаходиться Україна, всього в 1%, що є швидше символічним показником, щоб не подавати в звітах повний нуль. Тим більше не очікується й великих штормів.

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У високих широтах, які зачіпають лише найпівнічніші регіони України, слабка геомагнітна буря має 20-25% шанси здійнятися. Але вона не набуде великої сили, достатньої, щоб хоч якось зашкодити нашим технологіям.

Сонячна активність

Що стосується сонячної активності, яка найменше піддається прогнозуванню, то вчені приблизно оцінюють імовірність сильних спалахів класу X лише у 10% протягом усіх трьох днів.

протягом усіх трьох днів. Спалахи класу M очікуються з 60-відсотковою імовірністю, згідно з прогнозом.

Маленькі спалахи класу C відбуваються на Сонці постійно і є фактично гарантованими – 99%

Ми також можемо звернутися до фактичних даних, і побачити, що сьогодні, 2 вересня, було на диво мало спалахів – у реєстрі можна знайти лише три записи, один з яких був класу M, а ще два – класу C.

А що далі

Варто зазначити, що останній спалах класу X був аж 14 серпня.

Якщо говорити про найближчі тижні, то групи сонячних плям 3811 і 3813 розвернуться до Землі, що трохи підвищить імовірність викидів корональної маси в наш бік, і, як наслідок, геомагнітних збурень на планеті. Це великі плями, що мають високу магнітну активність. Хоча з нашого погляду вони можуть здаватися дрібними, насправді розміри більшості плям дорівнюють розмірам самої Землі, або й навіть значно їх перевищують.



Карта сонячних плям станом на 2 вересня 2024 року. Групи 3811 і 3813 повільно повертаються до Землі зліва. 3806 і 3808 майже точно вказують на нас / Фото SpaceWeatherLive

Саме сонячні відповідальні за спалахи та викиди корональної маси. Але варто зазначити, що наявність плям не обов'язково означає наявність спалахів, а виникнення спалаху не обов'язково закінчується корональним викидом маси. Нарешті, навіть якщо такий викид і буде, то далеко не факт, що він буде спрямований у бік Землі.

Сказати більш точно зараз неможливо, оскільки Сонце останні два роки дуже активне й нестабільне, а наші технології нездатні зрозуміти всю його складність. Однак, дивлячись на те, що великих спалахів не було вже пів місяця, можна припустити, що наша зоря нарешті проминула свій максимум і починає потроху знижувати активність. На жаль, щоб стверджувати це точно, вчені повинні зробити висновок лише з фактичних даних, тобто вже постфактум.

Ця стаття буде доповнюватись протягом місяця з появою нових прогнозів.