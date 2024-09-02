Магнитные бури в сентябре: что прогнозируют ученые на первые дни месяца

Лето завершилось на спокойной ноте, ведь Земля не переживала никаких возмущений в своем магнитном поле. Что же ожидает нас дальше?

Геомагнитные бури 2-4 сентября

Ближайшие три дня будут такими же спокойными, как и предыдущие. Ученые оценивают вероятность наступления даже слабой магнитной бури в средних широтах, где находится Украина, всего в 1%, что является скорее символическим показателем, чтобы не подавать в отчетах полный ноль. Тем более не ожидается и больших штормов.

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В высоких широтах, которые затрагивают только северные регионы Украины, слабая геомагнитная буря имеет 20-25% шансы подняться. Но она не приобретет большой силы, достаточной, чтобы хоть как-то навредить нашим технологиям.

Солнечная активность

Что касается солнечной активности, которая меньше всего поддается прогнозированию, то ученые примерно оценивают вероятность сильных вспышек класса X лишь в 10% в течение всех трех дней.

в течение всех трех дней. Вспышки класса M ожидаются с 60-процентной вероятностью, согласно прогнозу.

Маленькие вспышки класса C происходят на Солнце постоянно и фактически гарантированы – 99%

Мы также можем обратиться к фактическим данным, и увидеть, что сегодня, 2 сентября, было на удивление мало вспышек – в реестре можно найти лишь три записи, одна из которых была класса M, а еще две – класса C.

А что дальше

Стоит отметить, что последняя вспышка класса X была аж 14 августа.

Если говорить о ближайших неделях, то группы солнечных пятен 3811 і 3813 развернутся к Земле, что немного повысит вероятность выбросов корональной массы в нашу сторону, и, как следствие, геомагнитных возмущений на планете. Это большие пятна, имеющие высокую магнитную активность. Хотя с нашего взгляда они могут казаться мелкими, на самом деле размеры большинства пятен равны размерам самой Земли, или даже значительно их превышают.



Карта солнечных пятен по состоянию на 2 сентября 2024 года. Группы 3811 и 3813 медленно поворачиваются к Земле слева. 3806 и 3808 почти точно указывают на нас / Фото SpaceWeatherLive

Именно солнечные ответственны за вспышки и выбросы корональной массы. Но стоит отметить, что наличие пятен не обязательно означает наличие вспышек, а возникновение вспышки не обязательно заканчивается корональным выбросом массы. Наконец, даже если такой выброс и будет, то далеко не факт, что он будет направлен в сторону Земли.

Сказать более точно сейчас невозможно, поскольку Солнце последние два года очень активное и нестабильное, а наши технологии неспособны понять всю его сложность. Однако, глядя на то, что больших вспышек не было уже пол месяца, можно предположить, что наша звезда наконец-то миновала свой максимум и начинает понемногу снижать активность. К сожалению, чтобы утверждать это точно, ученые должны сделать вывод лишь из фактических данных, то есть уже постфактум.

Эта статья будет дополняться в течение месяца с появлением новых прогнозов.