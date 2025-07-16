60 років тому людство вперше побачило Марс зблизька

Учора, 15 липня 2025 року, виповнилося 60 років з моменту, коли людство вперше побачило Марс зблизька. У той день космічний апарат NASA Mariner 4 передав на Землю перші детальні знімки поверхні Червоної планети, що назавжди змінило наші уявлення про близького сусіда Землі.

Що показали перші знімки Марса з космосу?

Mariner 4 стартував 28 листопада 1964 року і майже вісім місяців подорожував до Марса. Під час найближчого зближення 14 липня 1965 року зонд перебував на відстані близько 9844 кілометрів від поверхні планети. Його бортова камера зробила 22 фотографії, які передавалися на Землю протягом чотирьох днів, пише 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Ці знімки показали пустельний, сильно вкритий кратерами ландшафт, схожий на Місяць. Фотографії охоплювали лише невеликий відсоток поверхні Марса, але саме цей регіон виявився особливо багатим на сліди стародавніх зіткнень.

Інженер Білл Момсен, який працював тоді у проєкті, згадував про момент отримання перших зображень: спочатку команда подумала, що пляма над горизонтом планети була тріщиною в об'єктиві камери, адже тоді всі думали, що на Марсі немає хмар. Як учені дізналися пізніше, хмари на Марсі таки є.



Це перше в історії фото Марса крупним планом / Фото NASA



Покращена контрастність першого зображення Марса, що показує тонку хмару (угорі праворуч) в марсіанській атмосфері / Фото NASA

Це були не прості цифрові фотографії, які легко зробити й передати. Навпаки, кожне фото складалося з 40 000 точок, як у матричному зображенні, як показано на архівних кадрах NASA вище. Кожна точка була закодована як один із 64 відтінків між чисто білим і чисто чорним, а кожне число – від нуля до 63 – було представлено в двійковій системі числення. Передача коду для однієї фотографії з 21 зробленої зайняла майже 9 годин. Через обертання Землі протягом цього часу довелося розгорнути команду різних антен, щоб прийняти різні фрагменти передачі з Марінера. Потім ці фрагменти були з'єднані, щоб наступного дня можна було побачити перше зображення.



Марінер 4 показав вкриту кратерами ділянку поверхні Марса / Фото NASA

До місії Mariner 4 люди мали надії знайти ознаки життя на Марсі. Однак навіть розмиті фотографії ясно показали, що це мертвий і сухий світ.

Сьогодні, після десятиліть орбітальних спостережень, ми знаємо, що Марс має різноманітний ландшафт – від вулканічних базальтових рівнин до стародавніх річкових дельт. Вода колись вільно текла по його поверхні, а вулканізм був поширеним явищем. Планета має красиві хмари, бурі та блакитні заходи сонця.