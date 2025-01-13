Вони вже давно нічого не винаходили: Марк Цукерберг накинувся на Apple в інтерв'ю Джо Рогану

Марк Цукерберг кардинально міняє свою політику й риторику перед вступом Трампа на посаду президента. Разом із засновниками й директорами інших корпорацій він скасовує програми з забезпечення рівних прав, змінює правила модерування в своїх соцмережах і навіть поверне політичний контент у Facebook, Instagram і Threads. Він також дав велике інтерв'ю Джо Рогану, наговоривши багато сумнівних речей.

Що сказав Цукерберг

Розмова з Цукербергом триває майже три години. Під час неї вам може здатися, що всі попередні роки він лише прикидався, що його соцмережі – це такі собі сейфспейси, де люди різних поглядів, походжень та інших характеристик можуть почуватися в безпеці від дискримінації різного року, а сам він – перший, хто всіляко підтримує рівноправ'я, інклюзивність та різноманітність. Тепер він робить розворот, заявляючи про зростання "культурно кастрованих" компаній, які прагнуть дистанціюватися від "чоловічої енергії". За його словами, тепер нам потрібно "трохи більше агресії", яка "має свої переваги, які є справді позитивними". Незадоволений він і деякими конкурентами. Наприклад, Apple, на його думку, вже багато років не робила нічого дійсно помітного й проривного, повідомляє 24 Канал.

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Мені здається, що вони вже давно не винаходили нічого великого. Стів Джобс винайшов iPhone, а вони просто сидять на ньому 20 років потому. Тож як вони заробляють більше грошей як компанія? Ну, вони роблять це, в основному, за рахунок витіснення всіх,

– каже Цукерберг.

На його думку, "яблучна" компанія вдається до антиконкурентної політики завдяки своїй "екосистемній стратегії". Оскільки iPhone нібито не продаються все більшими тиражами з року в рік, а прибутки все одно зростають, можна зробити висновок, що такий підхід дійсно працює. Наприклад, навушники AirPods без проблем працюють з iPhone, тому що Apple створила спеціальний протокол з'єднання. Але коли інші компанії просять використовувати цей протокол, Apple відмовляє, пояснюючи це тим, що не хоче порушувати конфіденційність. Таким чином інші виробники просто не можуть випустити сумісні з продуктами компанії речі, змушуючи користувачів купувати лише пристрої від самої Apple.

Засновник Meta каже, що його компанія просила використовувати протокол Apple для своїх смарт-окулярів Ray-Ban, однак отримала відмову, оскільки "протокол недостатньо безпечний для третіх осіб".

Він також вважає, що компанія Apple створює соціальний тиск, особливо серед молодих користувачів, коли у своєму застосунку для обміну повідомленнями iMessage розділяє користувачів, які мають iPhone, і які не мають. Це проявляється у вигляді інтерфейсних рішень, де такі користувачі мають різний колір повідомлень.

Вони роблять блакитну бульбашку, зелену бульбашку. Дітей вони фактично ставлять у незручне становище. Якщо у тебе немає синьої бульбашки, ти не крутий,

– каже Цукерберг.

Ці та інші практики начебто створюють потужний соціальний ефект блокування, який утримує користувачів в екосистемі Apple, додає він. Таким чином усі хочуть мати iPhone, щоб не бути білою вороною серед однолітків.

Додайте сюди ще високу комісію в App Store, через які, на його думку, малі розробники навіть "не можуть розпочати бізнес", і постійне посилання на конфіденційність та безпеку, які компанія нібито використовує лише як відмовку для пояснення своїх антиконкурентних рішень, і ми отримуємо цілого монстра, яким малює Цукерберг компанію Apple.

Але він бачить і хороші новини. Наприклад, він похвалив Джо Рогана, оскільки той дає таким людям, як Цукерберг, озвучувати свої проблеми на глобальній сцені, що може підвищувати обізнаність. Він також згадав про перемогу Дональда Трампа на виборах, як про позитивний момент, який сприятиме змінам.