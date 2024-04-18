Помираючий марсіанський гелікоптер відправив останню повідомлення NASA

Першопроходець польотів на Марсі гелікоптер NASA Ingenuity попрощався з науковцями. Він передав останнє повідомлення на Землю перед тим, як перейти до стаціонарної роботи на Червоній планеті.

Фатальна аварія

Після аварії в січні марсохід Ingenuity, який увійшов в історію як перший пілотований літальний апарат на іншій планеті в 2021 році, завершив свої повітряні операції. Тепер він слугуватиме статичним спостерігачем, роблячи знімки навколишнього середовища та збираючи дані про температуру для потенційних майбутніх місій на Марс, повідомляє NASA.

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У вівторок інженери і дослідники отримали останню передачу від Ingenuity, що ознаменувало завершення його майже трирічної місії, яка включала 1 000 марсіанських днів і 72 польоти.

Дякую тобі, Ingenuity, за те, що надихнув невелику групу людей подолати, здавалося б, нездоланні труднощі на кордонах космосу,

– зазначив Тедді Цанетос, керівник проєкту Ingenuity в Лабораторії реактивного руху NASA.

Спочатку розрахований на місячну місію, Ingenuity перевершив очікування, співпрацюючи з марсоходом NASA Perseverance для проведення розвідки та тестування можливостей польоту в розрідженій, холодній атмосфері та низькій гравітації Марса.



Марсіанський вертоліт Ingenuity на поверхні Червоної планети / Фото NASA

Попри невдачу в січні, коли апарат зазнав аварії і зламав одну з лопатей ротора, багато компонентів Ingenuity залишаються в робочому стані, що полегшує його нову роль як стаціонарного збирача даних для майбутніх досліджень Марса.