Tesla оприлюднила проєкт безпрецедентного пакета компенсацій для Ілона Маска вартістю 1 трильйон доларів. Щоб отримати виплати, він має досягти низки цілей, більшість з яких виглядають значно скромніше за його попередні гучні обіцянки.

У річному звіті для акціонерів рада директорів Tesla назвала план "шляхом до створення найдорожчої компанії в історії". Втім, запропоновані цілі виглядають "урізаними" версіями тих, що Маск озвучував у минулому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Techcrunch.

Що Маск має зробити, аби отримати гроші?

20 мільйонів авто

Раніше Маск обіцяв до 2030 року випускати по 20 мільйонів електромобілів на рік. Тепер йдеться лише про 20 мільйонів проданих авто загалом до 2035-го. Зараз Tesla вже реалізувала близько 8 мільйонів машин і продає трохи менше ніж 2 мільйони на рік.

1 мільйон роботаксі

У 2019-му Маск прогнозував, що вже у 2020 році на дорогах буде мільйон повністю автономних таксі. У 2025-му компанія має лише кілька десятків тестових авто з водіями-наглядачами в Остіні. Нова мета – забезпечити середньодобову роботу мільйона роботаксі протягом трьох місяців. Причому рахуватимуться як власні авто Tesla, так і машини клієнтів з Full Self-Driving.

1 мільйон "ботів"

Optimus – людиноподібний робот Tesla, за словами Маска, може стати головним джерелом прибутку компанії. Якщо раніше він говорив про виробництво мільйона роботів щороку з 2029-го, то тепер планка знижена до мільйона одиниць усього до 2035 року.

10 мільйонів підписок FSD

Tesla також вимагає, щоб Маск довів кількість активних підписок на Full Self-Driving до 10 мільйонів. Нині ж, за оцінками, це від кількох сотень тисяч до кількох мільйонів користувачів.

Фінансові цілі

Головне завдання – підняти капіталізацію компанії до 8,5 трильйонів доларів та збільшити річний прибуток до 400 мільярдів доларів проти приблизно 17 мільярдів доларів торік.

Додаткові умови

Маск має погодити план спадкоємності на посаді CEO, що прив’язує його до компанії щонайменше на 7,5 років. Крім того, у документі зазначено очікування, що його політична активність поступово зменшиться.

Попри амбітність вимог, нові цілі виглядають помірнішими, ніж попередні обіцянки самого Маска. Та, якщо Tesla справді виконає їх, компанія може радикально змінитися за наступне десятиліття.

Чому в Tesla падають продажі?

Попри амбіційні цілі, які стоять перед Ілоном Маском в майбутньому, поточна ситуація в Tesla лишає бажати кращого. Продажі електромобілів Tesla в Європі в липні впали на 40% порівняно з минулим роком.

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA), минулого місяця на території Євросоюзу, Європейської асоціації вільної торгівлі та Великої Британії було продано 8 837 автомобілів Tesla, тоді як минулого року за той же період ця цифра становила 14 769.

Водночас китайський конкурент Tesla, компанія BYD, показує вражаюче зростання, значно збільшуючи свою частку на ринку.

Китайські бренди, які часто пропонують доступніші моделі, активно розширюють свою присутність в Європі. Зокрема, у Великій Британії уряд запровадив нову систему субсидій на електромобілі.