Tesla обнародовала проект беспрецедентного пакета компенсаций для Илона Маска стоимостью $1 трлн. Чтобы получить выплаты, он должен достичь ряда целей, большинство из которых выглядят значительно скромнее его предыдущих громких обещаний.

В годовом отчете для акционеров совет директоров Tesla назвал план "путем к созданию самой дорогой компании в истории". Впрочем, предложенные цели выглядят "урезанными" версиями тех, что Маск озвучивал в прошлом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Techcrunch

20 миллионов авто.

Ранее Маск обещал до 2030 года выпускать по 20 миллионов электромобилей в год. Теперь речь идет лишь о 20 миллионах проданных авто в целом до 2035-го. Сейчас Tesla уже реализовала около 8 миллионов машин и продает чуть меньше 2 миллионов в год.

1 миллион роботакси.

В 2019-м Маск прогнозировал, что уже в 2020 году на дорогах будет миллион полностью автономных такси. В 2025-м компания имеет лишь несколько десятков тестовых авто с водителями-наблюдателями в Остине. Новая цель – обеспечить среднесуточную работу миллиона роботакси в течение трех месяцев. Причем будут считаться как собственные авто Tesla, так и машины клиентов с Full Self-Driving.

1 миллион "ботов".

Оптимус, человекоподобный робот Tesla, по словам Маска, может стать главным источником прибыли компании. Если раньше он говорил о производстве миллиона роботов ежегодно с 2029-го, то теперь планка снижена до миллиона единиц всего к 2035 году.

10 миллионов подписок FSD.

Tesla также требует, чтобы Маск довел количество активных подписок на Full Self-Driving до 10 миллионов. Сейчас же, по оценкам, это от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов пользователей.

Финансовые цели.

Главная задача – поднять капитализацию компании до 8,5 триллионов долларов и увеличить годовую прибыль до 400 миллиардов долларов против примерно 17 миллиардов долларов в прошлом году.

Дополнительные условия.

Маск должен согласовать план преемственности в должности CEO, что привязывает его к компании минимум на 7,5 лет. Кроме того, в документе указано ожидания, что его политическая активность постепенно уменьшится.

Несмотря на амбициозность требований, новые цели выглядят более умеренными, чем предыдущие обещания самого Маска. И, если Tesla действительно выполнит их, компания может радикально измениться за следующее десятилетие.

Почему в Tesla падают продажи?

Несмотря на амбициозные цели, которые стоят перед Илоном Маском в будущем, текущая ситуация в Tesla оставляет желать лучшего. Продажи электромобилей Tesla в Европе в июле упали на 40% по сравнению с прошлым годом. По данным Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), в прошлом месяце на территории Евросоюза, Европейской ассоциации свободной торговли и Великобритании было продано 8 837 автомобилей Tesla, тогда как в прошлом году за тот же период эта цифра составляла 14 769. В то же время китайский конкурент Tesla, компания BYD, показывает впечатляющий рост, значительно увеличивая свою долю на рынке.

Китайские бренды, которые часто предлагают более доступные модели, активно расширяют свое присутствие в Европе. В частности, в Великобритании правительство ввело новую систему субсидий на электромобили.