Qualcomm, которая уже поставляет решения для инфотейнмента и телематики различным автопроизводителям, стремится укрепить свои позиции в сфере автотехнологий. В компании заявляют, что портфель будущих контрактов в этой области достигает 45 миллиардов долларов. Новым шагом стало партнерство с BMW, благодаря которому появилась система Snapdragon Ride Pilot. Она разработана на базе чипа Snapdragon Ride с собственным программным обеспечением и соответствует стандартам безопасности ЕС для систем уровня 2+, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

Смотрите также BMW готовит свой первый серийный автомобиль с водородными двигателями

Snapdragon Ride Pilot работает подобно Tesla Full Self-Driving, GM Super Cruise и Ford BlueCruise: позволяет водителям убирать руки с руля и ноги с педалей на утвержденных участках дорог. Впервые система была представлена на автошоу в Мюнхене в модели BMW iX3, которая входит в новую серию "Neue Klasse". Qualcomm сообщает, что уже в ближайшие годы география использования расширится с 60 до более 100 стран.

Несмотря на позиционирование как инструмент удобства, Qualcomm подчеркивает, что система должна также повысить безопасность. В компании убеждены: такие технологии должны стать столь же распространенными, как и ремни безопасности. В то же время исследователи отмечают риски – пользователи часто чрезмерно полагаются на частичную автоматизацию, что замедляет их реакцию в критических ситуациях.

Чтобы снизить риски, Snapdragon Ride Pilot оснащен алгоритмами мониторинга и дублированием процессов. Автомобиль контролирует, чтобы водитель оставался сосредоточенным на дороге.

Жизнь на дороге хаотичная, и именно здесь участие водителя является ключевым,

– отметил Дхирадж Ахуджа, руководитель направления автономного вождения в Qualcomm.

Как развивается индустрия беспилотных такси?

Пока автопроизводители производят транспорт с ограниченным автопилотом, компания Tesla Robotaxi открыла публичный доступ к своему приложению для сервиса роботакси. Пользователи теперь могут скачать его и присоединиться к списку ожидания.

До сих пор сервис был доступен лишь для небольшой группы избранных пользователей, инвесторов и инфлюенсеров в Остине, штат Техас. Однако с публичным запуском программы компания планирует расширить услуги.

В рамках сервиса Tesla использует около 10–20 внедорожников Model Y. Сейчас в Остине транспортные средства работают под наблюдением "контроллера безопасности", который сидит на пассажирском сиденье и может остановить или припарковать автомобиль. Для поездок на шоссе контроллер пересаживается на водительское сиденье. Кроме Остина, у компании есть сервис неавтономных перевозок в Калифорнии.

Tesla также ввела "Политику надлежащего поведения", которая требует от пользователей соблюдать правила, включая "веди себя так, будто за тобой следит твоя мама" и "будь опрятным". Путешествовать без сопровождения могут только лица в возрасте от 18 лет, а дети в возрасте до 13 лет вообще не допускаются к поездкам.

Что известно о проблемах Tesla Robotaxi?

Введенные методы не избавили Tesla Robotaxi от проблем.

В планах Tesla – расширение услуг на Аризону, Флориду и Неваду. Однако компания сталкивается с регуляторными препятствиями, и для использования своих разработок без педалей и руля ей нужны федеральные разрешения.

Кроме того, Управление безопасности дорожного движения США уже проводит расследование инцидентов, зафиксированных на видео первыми пользователями, когда автомобили превышали скорость и нарушали правила дорожного движения. На рынке роботакси в Остине Tesla конкурирует с Waymo, который работает в партнерстве с Uber.