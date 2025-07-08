Детали столкновения

Это первый официально зафиксированный инцидент с участием автономного роботакси Tesla. По информации, опубликованной на основе видео YouTube-канала DirtyTesla, автомобиль, который работал в режиме полного автопилота, слегка задел припаркованный Toyota Camry после того, как высадил пассажира. Происшествие произошло в тесном переулке, когда роботакси пыталось выехать с парковки. На видео видно, как машина останавливается, а потом резко поворачивает налево и врезается в колесо припаркованного авто, пишет 24 Канал.

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К счастью, серьезных повреждений или травм не было зафиксировано. Расстояние между автомобилями было слишком малым для значительного ускорения, поэтому контакт ограничился легким прикосновением к Toyota. По словам автора видео, оператор безопасности Tesla, который находился в машине, вовремя вмешался, а затем пересел на место водителя и уехал с места происшествия. Причина, почему роботакси выбрало такой нелогичный маршрут и врезалось в припаркованное авто вместо того, чтобы нормально выехать, остается неизвестной.

Этот инцидент произошел всего через две недели после запуска службы роботакси Tesla в Остине 22 июня 2025 года. Сейчас сервис работает в тестовом режиме с небольшим количеством автомобилей и доступен только для ограниченного круга приглашенных лиц, преимущественно инфлюенсеров и сторонников компании. Каждая поездка стоит 4,20 доллара, что является очевидным намеком на курение марихуаны – юмор Илона Маска во всей красе.

Проблемы с безопасностью Tesla Robotaxi

Этот случай со столкновением не является единственным примером проблем с роботакси Tesla. За короткое время после запуска сервиса в Остине появилось несколько вирусных видео, которые демонстрируют другие нарушения и ошибки в работе автономной системы. Например, зафиксированы случаи, когда роботакси ехало по встречной полосе, резко тормозило без видимой причины или реагировало на мигающие огни полиции, которые не находились на его пути. Такие инциденты вызывали беспокойство как у местных жителей, так и у федеральных регуляторов.

Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) уже обратилась к Tesla с просьбой предоставить дополнительную информацию об этих случаях. Агентство заявило, что изучает "инциденты, связанные с потенциальными дефектами безопасности", и готово принять необходимые меры для обеспечения безопасности на дорогах. Эксперты в области автономного вождения отмечают, что технология Tesla, которая базируется преимущественно на камерах и искусственном интеллекте, может иметь недостатки по сравнению с конкурентами, такими как Waymo, что использует комбинацию камер, лидаров и радаров.

Запуск роботакси Tesla является важным шагом в развитии автономного транспорта, который, по данным исследований, может значительно снизить потребление топлива и выбросы углекислого газа. Например, исследование MIT ранее показало, что если бы все автомобили были автономными, потребление топлива могло бы уменьшиться на 18%, а выбросы CO2 – на 25%. Однако такие инциденты, как столкновение в Остине, поднимают вопрос о готовности технологии к широкому использованию на общественных дорогах.