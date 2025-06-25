Первые шаги Tesla Robotaxi вызывают вопросы

Сервис автономных поездок Tesla, запущен в Остине, штат Техас, предлагает тестовые поездки узкому кругу первых пользователей, которые готовы платить за новизну, хотя в каждом автомобиле пока присутствует наблюдатель для контроля, то есть работник компании. Несмотря на то, что этот запуск был ограниченным по масштабу, в интернете быстро появились видео, демонстрирующие ряд проблемных инцидентов. Одним из заметных событий стал случай, когда руль роботакси начал неконтролируемо дергаться влево и вправо, а навигационная система автомобиля быстро переключалась между двумя разными маршрутами, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Хотя в конце концов Tesla исправила свою траекторию, вскоре после этого автомобиль выехал за двойную сплошную линию. Этот инцидент, по наблюдениям, мог быть вызван навигационной проблемой, когда автомобиль преждевременно занял полосу для поворота.

Другой широко распространенный инцидент зафиксировал, как один из автономных автомобилей Tesla неоднократно резко тормозил, проезжая мимо машин полиции, которые не находились на проезжей части и не требовали остановки. Видео также показали, как роботакси выезжали на встречную полосу, проезжали через зоны, где обгон запрещен, останавливались посреди перекрестка. Кроме того, были сообщения о задержках сенсорного экрана в салоне, что приводило к случайным звонкам в службу поддержки, а также о том, что автомобили останавливались на значительном расстоянии от места назначения, поэтому пассажирам приходилось еще долго идти.

Регуляторы уже работают

Национальное управление безопасности дорожного движения подтвердило, что они связались с Tesla для сбора дополнительной информации по этим инцидентам. Агентство заявило, что после оценки отчетов и другой информации NHTSA будет принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения.

Важно отметить, что согласно законодательству США, NHTSA не проводит предварительного одобрения новых технологий или систем транспортных средств. Зато производители сами сертифицируют, что каждый автомобиль соответствует стандартам безопасности NHTSA, тогда как агентство только расследует инциденты, связанные с потенциальными дефектами безопасности, а также случаи аварий, которые уже произошли.

Проблемы, преимущества и невыполненные обещания

В отличие от конкурентов, таких как Waymo, которые сначала проводили тестирование с человеческими наблюдателями как за рулем, так и на пассажирском сиденье до коммерческого запуска, Tesla сразу перешла к коммерческим операциям, заставляя пассажиров ездить с человеком на борту. Наличие этих "мониторов безопасности", несмотря на предыдущие обещания Илона Маска о полностью автономном сервисе, подчеркивает сомнительные возможности технологии в настоящее время.

Роботакси также ограничены лишь определенной территорией, подробная карта которой занесена в память машин. Они должны знать каждый сантиметр дороги, каждый поворот, каждый светофор, перекресток, знать разметку и тому подобное. Фактически мы имеем автомобили, которые работают в наилучших возможных условиях, но даже этого, как можно видеть, им недостаточно.

Ранее Илон Маск заявлял, что его технология будет иметь преимущество над конкурентами. Waymo, например, так же работает только на конкретной территории, карта которой занесена в память. Но Маск заявлял, что его "Полное самостоятельное вождение" (Full Self-Driving, FSD) позволит автомобилям работать где угодно, не изучая карту заранее. Функционал FSD должен быть настолько умным, чтобы адаптироваться в реальном времени – понимать разметку, знаки, присутствие других машин, людей и других препятствий на дороге, даже там, где водитель ранее никогда не был. Но похоже, что до этого еще очень далеко. Каждый год, начиная с 2015 года, Маск обещает выпустить финальную версию Full Self-Driving "до конца года", но так и не сделал этого. Роботакси в очередной раз показало, что система все еще сырая и далека до выхода из тестового режима. Несмотря на это Илон обещает масштабирование сервиса до миллиона роботакси на американских дорогах до конца 2026 года.