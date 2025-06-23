Попытка реабилитироваться

Запуск стал важным событием для компании Илона Маска, которая в последнее время борется со снижением продаж и критикой на фоне личных политических заявлений Маска, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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После падения в апреле акции Tesla уже выросли на 50%, инвесторы возлагают большие надежды на развитие автономных технологий. Однако первый этап запуска был ограниченным.

Что известно о запуске проекта

Доступ к поездкам предоставили только избранным инфлюенсерам, а сами машины курсировали только в определенных районах, избегая сложных перекрестков. Для контроля безопасности компания привлекла дистанционных операторов, которые могут вмешиваться в случае неполадок.

Маск ранее анонсировал фиксированную стоимость поездки – 4,20 доллара. На сайте Tesla уже открыта регистрация для всех желающих присоединиться к сервису в будущем.

В то же время американские регуляторы все изучают заявления Tesla относительно возможностей автопилота и функции Full Self-Driving, которая до сих пор требует присутствия человека за рулем.

Заметьте. Tesla использует только камеры для автономного управления, тогда как конкуренты (Waymo, Zoox) полагаются на более дорогие технологии – лидары и радары. Маск утверждает, что именно этот подход позволит Tesla развернуть масштабную и доступную сеть роботакси.

Компания также представила концепт беспилотного авто Cybercab – без руля и педалей, которое, по словам Маска, будет стоить менее 30 000 долларов. Маск пообещал, что уже через несколько месяцев сервис будет доступен в Сан-Франциско и Лос-Анджелесе.