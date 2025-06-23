Спроба реабілітуватись

Запуск став важливою подією для компанії Ілона Маска, яка останнім часом бореться зі зниженням продажів та критикою на тлі особистих політичних заяв Маска, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також Палаючий Cybertruck буквально розплавив кістки водія в жахливому інциденті

Після падіння в квітні акції Tesla вже зросли на 50%, інвестори покладають великі надії на розвиток автономних технологій. Однак перший етап запуску був обмеженим.

Що відомо про запуск проєкту

Доступ до поїздок надали лише обраним інфлюенсерам, а самі машини курсували лише в певних районах, уникаючи складних перехресть. Для контролю безпеки компанія залучила дистанційних операторів, які можуть втручатися у разі неполадок.

Маск раніше анонсував фіксовану вартість поїздки – 4,20 долара. На сайті Tesla вже відкрито реєстрацію для всіх охочих долучитися до сервісу в майбутньому.

Водночас американські регулятори все вивчають заяви Tesla щодо можливостей автопілота та функції Full Self-Driving, яка досі вимагає присутності людини за кермом.

Зауважте. Tesla використовує лише камери для автономного керування, тоді як конкуренти (Waymo, Zoox) покладаються на дорожчі технології – лідари та радари. Маск стверджує, що саме цей підхід дозволить Tesla розгорнути масштабну та доступну мережу роботаксі.

Компанія також презентувала концепт безпілотного авто Cybercab – без керма та педалей, яке, за словами Маска, коштуватиме менше ніж 30 000 доларів. Маск пообіцяв, що вже за кілька місяців сервіс буде доступний у Сан-Франциско та Лос-Анджелесі.