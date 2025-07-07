Ютуберка Элли Шерифф, известна своим каналом "Ellie in Space", поделилась опытом, который вызвал много вопросов к работе этого сервиса, рассказывает 24 Канал.

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Детали инцидента

Во время своей первой поездки на Tesla Robotaxi Элли Шерифф и ее спутник получили звонок от компании прямо посреди маршрута. Им сообщили, что необходимо немедленно оставить автомобиль из-за приближения непогоды. В видео, опубликованном на ее канале, видно, как пассажиры оказались посреди ветряного поля, а поездка была полностью отменена.

По словам Элли, приложение Tesla оповестило о "высоком спросе на услуги", что затруднило быстрый вызов другого автомобиля. Однако через несколько минут им все же удалось заказать другое Robotaxi, которое вернуло их к начальной точке маршрута.

Ютуберка отметила, что хотя технология впечатляет, такие ограничения, как прерывание поездки из-за дождя, является серьезной проблемой. "Нельзя просто отменять услугу из-за приближения осадков", – добавила она.

Неприятный опыт с Tesla Robotaxi – смотрите видео:

Этот случай обращает внимание на существенные недостатки долгожданного сервиса автономного такси от Tesla. Сейчас компания запустила ограниченную версию услуги, где в автомобилях присутствуют водители безопасности на пассажирском сиденье. Однако даже при таких условиях возникают проблемы: резкие движения руля, неожиданное торможение у полицейских машин и опасные высадки посреди перекрестков.

Почему Tesla боится непогоды?

Точная причина отмены поездки Элли Шерифф остается неизвестной, но есть предположение, что это связано с особенностями технологии Tesla. Компания отказалась от использования датчиков LiDAR (систем обнаружения света и расстояния) в пользу камер для своих функций помощи водителю. Это может создавать проблемы во время непогоды, когда видимость ухудшается.

Ранее в этом году ютубер и бывший инженер NASA Марк Робер опубликовал видео, где показал, как программное обеспечение Tesla "Full Self-Driving" легко вводится в заблуждение дождем, ярким светом или даже нарисованной фальшивой стеной, имитирующей дорогу. Это лишь подтверждает уязвимость системы к внешним условиям. А прошлым летом Tesla Model Y повредила сама себя во время неудачной дистанционной парковки.

Высокие ставки для Tesla

Для Tesla этот проект имеет огромное значение. Генеральный директор Илон Маск сделал ставку на автоматизацию, особенно на фоне падения продаж автомобилей. По данным компании, в период с апреля по июнь этого года было доставлено лишь 384 тысячи машин, что на 60 тысяч меньше, чем за тот же период прошлого года. Это самое большое падение в истории компании.

Успех Robotaxi может стать ключевым для будущего Tesla, но подобные инциденты вызывают сомнения относительно готовности технологии к широкому использованию.