Ютуберка Еллі Шеріфф, відома своїм каналом "Ellie in Space", поділилася досвідом, який викликав багато питань до роботи цього сервісу, розповідає 24 Канал.

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Деталі інциденту

Під час своєї першої поїздки на Tesla Robotaxi Еллі Шеріфф та її супутник отримали дзвінок від компанії прямо посеред маршруту. Їм повідомили, що необхідно негайно залишити автомобіль через наближення негоди. У відео, опублікованому на її каналі, видно, як пасажири опинилися посеред вітряного поля, а поїздку було повністю скасовано.

За словами Еллі, застосунок Tesla сповістив про "високий попит на послуги", що ускладнило швидкий виклик іншого автомобіля. Проте через кілька хвилин їм все ж вдалося замовити інше Robotaxi, яке повернуло їх до початкової точки маршруту.

Ютуберка зазначила, що хоча технологія вражає, такі обмеження, як переривання поїздки через дощ, є серйозною проблемою. "Не можна просто скасовувати послугу через наближення опадів", – додала вона.

Неприємний досвід з Tesla Robotaxi – дивіться відео:

Цей випадок звертає увагу на суттєві недоліки довгоочікуваного сервісу автономного таксі від Tesla. Наразі компанія запустила обмежену версію послуги, де в автомобілях присутні водії безпеки на пасажирському сидінні. Проте навіть за таких умов виникають проблеми: різкі рухи керма, несподіване гальмування біля поліцейських машин та небезпечні висадки посеред перехресть.

Чому Tesla боїться негоди?

Точна причина скасування поїздки Еллі Шеріфф залишається невідомою, але є припущення, що це пов’язано з особливостями технології Tesla. Компанія відмовилася від використання датчиків LiDAR (систем виявлення світла та відстані) на користь камер для своїх функцій допомоги водію. Це може створювати проблеми під час негоди, коли видимість погіршується.

Раніше цього року ютубер та колишній інженер NASA Марк Робер опублікував відео, де показав, як програмне забезпечення Tesla "Full Self-Driving" легко вводиться в оману дощем, яскравим світлом чи навіть намальованою фальшивою стіною, що імітує дорогу. Це лише підтверджує вразливість системи до зовнішніх умов. А минулого літа Tesla Model Y пошкодила сама себе під час невдалого дистанційного паркування.

Високі ставки для Tesla

Для Tesla цей проєкт має величезне значення. Генеральний директор Ілон Маск зробив ставку на автоматизацію, особливо на тлі падіння продажів автомобілів. За даними компанії, у період з квітня по червень цього року було доставлено лише 384 тисячі машин, що на 60 тисяч менше, ніж за той самий період минулого року. Це найбільше падіння в історії компанії.

Успіх Robotaxi може стати ключовим для майбутнього Tesla, але подібні інциденти викликають сумніви щодо готовності технології до широкого використання.