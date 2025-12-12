Как модульный дизайн меняет ремонт электромобилей?

Инновационный проект получил название ARIA – сокращение от "Anyone Repairs It Anywhere" ("Любой может отремонтировать это где угодно"). Это уже десятый прототип электрического автомобиля, созданный студентами Технического университета Эйндховена (TU/e). Предыдущие разработки этой студенческой команды отмечались экстравагантными идеями – одни авто могли поглощать углекислый газ во время езды, другие производили из пластика, выловленного из океана, а третий должен был служить в течение всей жизни хозяина, пишет 24 Канал со ссылкой на New Atlas.

Это поколение студентов сконцентрировалось на другой проблеме: на возможности владельца самостоятельно содержать и восстанавливать свое авто. Конструкция ARIA разделена на элементы, которые легко обмениваются на новые.

Когда батарея, панель кузова или электроника выйдут из строя или потребуют обслуживания, владелец может заменить их с помощью комплекта инструментов, руководствуясь инструкциями из диагностического приложения, синхронизированного с панелью приборов. Такой подход существенно снижает затраты на ремонт и продлевает период эксплуатации авто.



Автомобиль ARIA легко ремонтируется благодаря модульной конструкции / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive

Прототип развивает максимальную скорость 90 километров в час и проходит на одной зарядке 220 километров. Его энергия поставляется шестью независимыми взаимозаменяемыми батарейными модулями общей мощностью 12,96 киловатт-часов.

Преимущества решения

Чем же такое решение лучше существующих подходов? Традиционные электромобили в основном оснащены одной массивной батареей. Если она выйдет из строя, придется менять весь блок – операция, которая обойдется в тысячи евро и продлится несколько недель. Причина проста: мало специалистов обучены работать с электрическими трансмиссиями и батарейными системами. Модульная архитектура ARIA избегает этой проблемы – можно заменить один деградированный модуль, оставив остальные батареи в рабочем состоянии.



Автомобиль ARIA / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive



Автомобиль ARIA и группа студентов, которая его создала / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive

Увидим ли мы ARIA на рынке?

Проект ARIA пока остается исследовательской работой, указано на сайте университета TU/e. Студенты не планируют коммерциализацию своего изобретения, поэтому неизвестно, как авто покажет себя за сотни часов реального использования. Открытым остается и вопрос, действительно ли модульная конструкция окажется такой же удобной в ремонте на практике, или же разбиение автомобиля на более мелкие компоненты создаст непредвиденные сложности в обслуживании.

Право на ремонт

На самом деле это не первый эксперимент с модульными авто:

Немецкий стартап ElectricBrands разрабатывал XBUS – машину, которая могла трансформироваться из кемпера в пикап за счет обмена панелей как деталей конструктора. Однако проект столкнулся с недостатком финансирования.

Более успешной оказалась Kia PV5, которая уже начинает поступать после предварительных заказов. Она меняет конфигурацию между такси и грузовиком с помощью запатентованной электромагнитной технологии "Easy Swap", однако целевой аудиторией являются коммерческие автопарки, а не частные владельцы.

ARIA отстаивает другой принцип – не трансформацию автомобиля, а расширение прав владельца через доступность ремонта. Студенты хотят показать, что автомобили могут соответствовать идеалам "Права на ремонт" – инициативы, которой придерживается Европейский Союз. Она гарантирует, что продукты создаются долговечными и рассчитаны на ремонт, а не на выброс после первой же поломки. Это противостояние культуре одноразового использования, которая царит в мире электроники и бытовой техники.



Автомобиль ARIA / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive



Автомобиль ARIA / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive

По словам руководителя команды Тако Олмера, новое европейское законодательство движется в правильном направлении, однако сосредотачивается преимущественно на бытовых приборах и гаджетах. Электромобили же остаются без внимания этих нормативов. Именно поэтому проект ARIA важен как демонстрация того, что такое решение вполне можно реализовать. Студенты верят, что если они смогли построить такой автомобиль в течение года, то развитая и наполненная деньгами автомобильная промышленность безусловно имеет возможности для внедрения устойчивого и практического дизайна.

