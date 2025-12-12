Як модульний дизайн змінює ремонт електромобілів?

Інноваційний проєкт отримав назву ARIA – скорочення від "Anyone Repairs It Anywhere" ("Будь-хто може відремонтувати це будь-де"). Це вже десятий прототип електричного автомобіля, створений студентами Технічного університету Ейндховена (TU/e). Попередні розробки цієї студентської команди відзначалися екстравагантними ідеями – одні авто могли поглинати вуглекислий газ під час їзди, інші виробляли з пластику, виловленого з океану, а третій мав служити протягом усього життя господаря, пише 24 Канал з посиланням на New Atlas.

Це покоління студентів сконцентрувалося на іншій проблемі: на можливості власника самостійно утримувати й відновлювати своє авто. Конструкція ARIA розділена на елементи, які легко обмінюються на нові.

Коли батарея, панель кузова або електроніка вийдуть з ладу чи потребуватимуть обслуговування, власник може замінити їх за допомогою комплекту інструментів, керуючись інструкціями з діагностичного додатка, синхронізованого з панеллю приладів. Такий підхід суттєво знижує витрати на ремонт і подовжує період експлуатації авто.



Автомобіль ARIA легко ремонтується завдяки модульній конструкції / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive

Прототип розвиває максимальну швидкість 90 кілометрів на годину й проходить на одній зарядці 220 кілометрів. Його енергія постачається шістьма незалежними взаємозамінними батарейними модулями загальною потужністю 12,96 кіловат-години.

Переваги рішення

Чим же таке рішення краще за існуючі підходи? Традиційні електромобілі здебільшого оснащені однією масивною батареєю. Якщо вона вийде з ладу, доведеться міняти весь блок – операція, яка обійдеться у тисячі євро й триватиме кілька тижнів. Причина проста: мало спеціалістів навчені працювати з електричними трансмісіями та батарейними системами. Модульна архітектура ARIA уникає цієї проблеми – можна замінити один деградований модуль, залишивши решту батареї в робочому стані.



Автомобіль ARIA / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive



Автомобіль ARIA та група студентів, яка його створила / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive

Чи побачимо ми ARIA на ринку?

Проєкт ARIA поки залишається дослідницькою роботою, зазначено на сайті університету TU/e. Студенти не планують комерціалізацію свого винаходу, тому невідомо, як авто покаже себе за сотні годин реального використання. Відкритим лишається й питання, чи справді модульна конструкція виявиться такою ж зручною у ремонті на практиці, або ж розбиття автомобіля на більш дрібні компоненти створить непередбачені складнощі в обслуговуванні.

Право на ремонт

Насправді це не перший експеримент із модульними авто:

Німецький стартап ElectricBrands розробляв XBUS – машину, яка могла трансформуватися з кемпера в пікап за рахунок обміну панелей як деталей конструктора. Проте проєкт зіткнувся з нестачею фінансування.

Більш успішною виявилася Kia PV5, яка уже починає надходити після попередніх замовлень. Вона змінює конфігурацію між таксі та вантажівкою за допомогою запатентованої електромагнітної технології "Easy Swap", проте цільовою аудиторією є комерційні автопарки, а не приватні власники.

ARIA відстоює інший принцип – не трансформацію автомобіля, а розширення прав власника через доступність ремонту. Студенти хочуть показати, що автомобілі можуть відповідати ідеалам "Права на ремонт" – ініціативи, якої дотримується Європейський Союз. Вона гарантує, що продукти створюються довговічними та розраховані на ремонт, а не на викидання після першої ж поломки. Це протистояння культурі одноразового використання, яка панує у світі електроніки та побутової техніки.



Автомобіль ARIA / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive



Автомобіль ARIA / Фото Sarp Gürel - TU/ecomotive

За словами керівника команди Такo Олмера, нове европейське законодавство рухається в правильному напрямку, однак зосереджується переважно на побутових приладах та гаджетах. Електромобілі ж лишаються поза увагою цих нормативів. Саме тому проєкт ARIA важливий як демонстрація того, що таке рішення цілком можна реалізувати. Студенти вірять, що якщо вони змогли побудувати такий автомобіль протягом року, то розвинена й наповнена грішми автомобільна промисловість безумовно має можливості для впровадження сталого та практичного дизайну.

