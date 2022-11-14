Акції Tesla можуть коштувати більше, ніж Apple і Saudi Aramco разом: що прогнозують експерти

Ілон Маск заявляє, що Tesla в кінцевому підсумку може коштувати 4,4 трильйона доларів. Таку сміливу оцінку Маск зробив під час телефонного дзвінка з інвесторами. Гендиректор компанії заявив, що вперше бачить спосіб, як Tesla може бути оцінена вище, ніж Apple і Saudi Aramco разом узяті.

Компанія Tesla (TSLA 2,75%) зараз оцінюється в 690 мільярдів доларів, що робить її шостою за величиною публічною компанією у світі. Однак, генеральний директор Ілон Маск вважає, що компанія може коштувати 4,5 трильйона доларів, а аналітики з Уолл-стріт налаштовані ще більш оптимістично.

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Tesla справді може стільки коштувати

Компанія з управління активами Ark Invest опублікувала модель оцінки на початку цього року, в якій розглядаються три можливі сценарії. Найоптимістичніший з трьох (тобто "бичачий" сценарій) оцінює Tesla в 6,7 трильйона доларів до 2026 року. Аналогічно, аналітик New Street Research П'єр Феррагу заявив, що Tesla може коштувати 10 трильйонів доларів до 2030 року, але тільки якщо компанія досягне своєї виробничої мети в 20 мільйонів автомобілів на рік.

Ці "бичачі" прогнози передбачають значний потенціал зростання для акціонерів Tesla. Але "ведмеді", безсумнівно, будуть стверджувати, що акції вже переоцінені, оскільки Tesla зараз коштує більше, ніж наступні вісім автовиробників разом узяті.

Найсильніша конкурентна перевага Tesla

Попри відсутність оцінок поставок, в третьому кварталі Tesla продемонструвала ще один раунд хороших фінансових результатів. Виторг зріс на 56% до 21,5 мільярда доларів, а вільний грошовий потік (FCF) злетів на 148% до рекордних 3,3 мільярда. Але найбільш захоплюючою новиною стало те, що компанія знову продемонструвала кращу в галузі операційну маржу – цього разу вона зросла до 17,2%, що підтверджує прогноз генерального директора Ілона Маска про те, що ефективність виробництва буде її найсильнішою конкурентною перевагою.

Автовиробник нового штибу

Секрет Tesla у тому, що вона переосмислила стандартний підхід автовиробників. На додаток до популяризації електромобілів, компанія оминула дилерські центри, щоб реалізовувати стратегію прямих продажів споживачам, і відмовилася від традиційної реклами на користь висвітлення в ЗМІ та маркетингу "з вуст в уста". Ці ризики окупилися. Tesla створила преміальний імідж бренду, який надихає споживчий попит, і вона досягла цього успіху, усунувши витрати, які традиційні автовиробники сприймають як належне.

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Інноваційність у виробництві батарей

Разом з тим, Tesla також запропонувала технологічні інновації. Наприклад, коли кілька років тому компанія представила акумуляторну батарею 2170, Ілон Маск заявив, що вона є найдешевшою та має найвищу щільність енергії у світі. Cairn Energy Research Advisors підтвердили це, зазначивши, що Tesla платить менше за кіловат-годину за акумуляторні батареї, ніж будь-який інший автовиробник. Це особливо примітно, оскільки акумуляторні батареї є найдорожчою частиною електромобіля, що означає, що Tesla має значну перевагу у витратах. Ще й надто, компанія зараз масштабує виробництво акумуляторних батарей нового покоління 4680, що обіцяє подальше зниження витрат.

Новий підхід у виробництві

Крім того, Tesla виготовляє передній і задній кузов Model Y з одного шматка металу на своїх нових гігафабриках в Німеччині і Техасі. Ця технологія лиття з одного шматка призводить до зменшення кількості зварних швів до 1600 на один автомобіль, що означає економію витрат у вигляді меншого часу, витраченого на зварювання, і меншої кількості зварювальних роботів на заводі.

Чому інвестори вагаються

У інвесторів є багато причин для хвилювання. Перший – Tesla Semi буде доставлений пізніше в цьому році, а Cybertruck надійде у виробництво в наступному році, що означає, що компанія розширюється на нові автомобільні вертикалі. Крім того, під час останнього телефонного дзвінка Маск повторив попередні рекомендації щодо зростання поставок на 50% щорічно в довгостроковій перспективі. Компанія має на меті виробляти 20 мільйонів автомобілів на рік до 2030 року, що потребуватиме близько десятка гігафабрик.

Grand View Research стверджує, що глобальні продажі електромобілів складуть 1,2 трильйона доларів до 2027 року. Це означає, що Tesla ще далеко від своїх потенційних ринкових можливостей.

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Повний автопілот може все змінити

Керівництво очікує, що технологія повного автономного водіння (FSD) стане найбільшим джерелом прибутковості для Tesla. Цей перехід відбуватиметься в два етапи.

По-перше , в цьому кварталі Tesla запустить бета-версію свого програмного забезпечення FSD в Північній Америці; Європа та інші частини світу послідують за нею, очікуючи схвалення регулюючих органів. Звичайно, попит на програмне забезпечення FSD, ймовірно, зросте, коли продукт вийде з бета-версії (тобто, коли він запропонує справжню автономність), але компанія все одно повинна побачити зростання доходів від підписки на програмне забезпечення в найближчій перспективі.

, в цьому кварталі Tesla запустить бета-версію свого програмного забезпечення FSD в Північній Америці; Європа та інші частини світу послідують за нею, очікуючи схвалення регулюючих органів. Звичайно, попит на програмне забезпечення FSD, ймовірно, зросте, коли продукт вийде з бета-версії (тобто, коли він запропонує справжню автономність), але компанія все одно повинна побачити зростання доходів від підписки на програмне забезпечення в найближчій перспективі. По-друге, Tesla планує запустити автономну службу виклику автомобілів в певний момент в майбутньому. Керівництво не назвало конкретної дати, але компанія покладає надії на роботаксі, яке планує запустити у виробництво в 2024 році. З цією метою Tesla може бути одночасно автовиробником, постачальником програмного забезпечення і постачальником послуг.

Така еволюція може змінити правила гри з фінансової точки зору. За оцінками аналітиків UBS Group, до 2030 року ринок роботаксі може перевищити 2 трильйони доларів на рік, а Ark Invest стверджує, що до 2030 року автономні платформи виклику автомобілів можуть приносити 2 трильйони доларів щорічного прибутку.

Крім того, фінансовий директор Tesla Зак Кіркхорн каже, що з точки зору програмного забезпечення існує "досить великий потенціал для зростання прибутку". Це означає, що FSD являє собою не тільки величезний адресний ринок, але і можливість для Tesla стати більш прибутковою в майбутньому.

Ще ж і надто, Tesla має всі шанси стати лідером на ринку автономних транспортних засобів. Маючи парк з 3 мільйонів автомобілів з автопілотом, Tesla зібрала більше даних про автономне водіння, ніж будь-який інший автовиробник, а дані є наріжним каменем штучного інтелекту.

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Чи варто купувати акції Tesla

Акції Tesla торгуються з 71-кратним перевищенням прибутку і 10,6-кратним перевищенням продажів. Висока оцінка Tesla, ймовірно, зробить акції компанії волатильними в найближчі місяці, але це не обов'язково означає, що Tesla переоцінена. Тільки час покаже.

Якщо Tesla досягне своїх довгострокових виробничих цілей і набере обертів завдяки програмному забезпеченню та послугам FSD, компанія може коштувати набагато більше через десять років – можливо, навіть 10 трильйонів доларів. Тож акції Tesla можуть стати дуже хорошою інвестицією на далеке майбутнє суттєво збільшивши ваш особистий пенсійний фонд.