Мобільні оператори повідомили про проблеми зі зв'язком через масований обстріл

У вівторок, 15 листопада, Україна пережила найбільший обстріл з боку Росії з 24 лютого. По території країни держава-терористка випустила 90 ракет. Військам протиповітряної оборони вдалося збити понад 70 з них, однак ті, що влучили, завдали суттєвої шкоди інфраструктурі держави.

Як повідомляє 24 канал, внаслідок атаки росіян по всій Україні виникли перебої зі світлом, що суттєво вплинуло на роботу операторів мобільного зв'язку. Так, про складнощі в роботі повідомили "Київстар", lifecell та Vodafone.

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Спершу оператори повідомили про обмеження роботи низки послуг, щоб зберегти можливість українцям здійснювати дзвінки. Згодом з'явилися повідомлення і про те, що відсутність електрики може привести до відсутності інтернету й зв'язку.



Vodafone повідомив про можливі проблеми зі зв'язком / Скриншот

Що робити, якщо зникла мережа

Якщо ви помітили, що сигнал мережі пропав, ви можете спробувати підключитися до мережі іншого оператора. Внутрішній національний роумінг в Україні діє безкоштовно. Гарантії, що за умов проблем в роботі мережі по усій країні вам вдасться це зробити, немає, але спробувати варто.

На Android потрібно зробити наступне:

"Налаштування",

"Мобільна мережа",

"Оператор".

На iPhone все робиться так:

"Параметри",

"Стільникові дані",

"Вибір мережі".

Далі потрібно знайти доступні мережі та вибрати будь-яку з них. Щоб користуватися інтернетом в такому режимі, має бути активною опція "Передача даних у роумінгу".

Пошкодження енергооб'єктів

Загалом ракети пошкодили 15 енергооб'єктів по всій країні. Через ракетні удари є відключення світла у:

Києві та Київській області;

Вінницькій області;

Волинській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Житомирській області;

Кіровоградській області;

Львівській області;

Полтавській області;

Рівненській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Чернівецькій області;

Черкаській області;

Харківській області;

Хмельницькій області;

Чернігівській області.